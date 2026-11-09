İzmir'de minibüs şoförüne silahlı infaz: Dehşet anları kamerada

Olay sabah saatlerinde İzmir'in Tire ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede minibüs şoförlüğü yapan Deniz Fakı (60), İzmir seferini gerçekleştirmek üzere direksiyon başına geçti. Fakı, güzergahı üzerinde yolcu almak ve indirmek amacıyla Tire Devlet Hastanesi durağında aracı durdurdu. Yolcunun valizini bagaja koymak için minibüsten inen Deniz Fakı, kendisini durakta bekleyen husumetlisi H.Ş. tarafından tabancayla ardı ardına ateş edilen mermilerin hedefi oldu. Fakı kanlar içerisinde yere düşerken, silahlı saldırgan H.Ş., olay yerinden kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, kurşunların hedefi olan Deniz Fakı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.