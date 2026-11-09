Son dakika: İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama | Ölü ve yaralılar var





Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde patlama sesi duyuldu, dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

çişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında patlama meydana geldiğini ve akabinde yangın çıktığını belirterek, olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerin koordineli şekilde sahada arama kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.



Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



"İzmir Aliağa'da, bir demir çelik fabrikasında patlama meydana gelmiş ve akabinde yangın çıkmıştır. Olayın ilk anından itibaren tüm ilgili birimlerimiz koordineli bir şekilde sahada arama kurtarma, söndürme ve müdahale çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaralanan kardeşlerimiz hastanelere sevk edilmiş olup, sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarıyla sahadadır ve çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyor, fedakarlıkla görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan, beladan ve afetlerden muhafaza eylesin."