İzmirli gençler iklim krizine çözüm için yarıştı

EGE Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) İzmir AB Bilgi Merkezi, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede yenilikçi çözümler geliştirmelerini amaçlayan EU Climate Ideathon 2026 İzmir Yerel Finali'ne ev sahipliği yaptı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve AB Bilgi Merkezleri tarafından 18 ilde yürütülen programın İzmir ayağında, 40 üniversite öğrencisinden oluşan 10 takım projelerini jüriye sundu. ESİAD Dernek Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım alanında geliştirdiği projeyle birinci olan Ekokovan takımı, Antalya'da düzenlenecek ulusal finalde İzmir'i temsil etmeye hak kazandı.