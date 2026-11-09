Sarıgül'ün eski korumasından ek ifade: Birçok kez çanta içerisinde para aldığını gördüm

"MUSTAFA SARIGÜL BAŞKA BİR TELEFONDAN BENİ ARADI" Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyleyen B.Ö.D., sonrasında Sarıgül'ün kendisini başka bir telefon numarasından aradığını belirterek, "Serbest kaldıktan sonra Mustafa Sarıgül başka bir telefondan beni arayarak benimle konuşmak istedi, ben de telefonu açıp neden aradığını sordum. Kendisi geçmiş olsun diyerek telefonu kapattı. Bu telefon görüşmemiz WhatsApp üzerinden gerçekleşmiş olup yaklaşık 1 dakika sürdü" ifadelerini kullandı. "E. İLE İLİŞKİ YAŞA, SİZİ İZLEMEK İSTİYORUM" Mustafa Sarıgül'ün özel kaleminde çalışan E. isimli kadınla ilgili de beyanda bulunan B.Ö.D., bu kişinin yaklaşık 4-5 yıldır Sarıgül ile birlikte çalıştığını öne sürdü. Ankara 'daki konutta yaşandığını iddia ettiği olayları anlatan B.Ö.D., "Bu kişi Mustafa Sarıgül'ün Ankara'daki evine gelip sıklıkla yatak odasına girdiğine tanıklığım vardır. E. yatak odasına girdiğinde yaklaşık yarım saat kalıp evden ayrılırdı" dedi.

B.Ö.D., Sarıgül'ün kendisine E. isimli kadınla cinsel birliktelik yaşaması yönünde teklifte bulunduğunu iddia ederek, "Mustafa Sarıgül birkaç kez bana E. ile cinsel birliktelik yaşamam için teklifte bulundu. Mustafa Sarıgül'ün tarafıma 'E. ile ilişki yaşa, sizi izlemek istiyorum' şeklinde söylediğini net olarak belirtebilirim" ifadelerini kullandı.



Ankara'daki konutta yaşandığını öne sürdüğü başka bir olaya ilişkin ise B.Ö.D., "Mustafa Sarıgül E. ile ilişki yaşarken benim de E. ile temasa geçmemi istedi ancak ben kabul etmedim" dedi. B.Ö.D., E. isimli kişinin bu olayları rızasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda net bir bilgisinin olmadığını da ifade etti.



"AĞLAYARAK MUSTAFA SARIGÜL İLE KAVGA ETTİĞİNİ BİLİYORUM"

Mustafa Sarıgül'ün bir dönem yanında kalan medya çalışanı E.D. hakkında da konuşan B.Ö.D., bu kişinin Sarıgül tarafından cinsel amaçlı temasa maruz kaldığını iddia etti.



B.Ö.D., "Mustafa Sarıgül tarafından cinsel amaçlı temasa maruz kaldığını, daha sonradan ağlayarak Mustafa Sarıgül ile kavga ettiğini biliyorum. Bu kişi yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılları civarında bu olaydan dolayı işten ayrılmak istedi" ifadelerini kullandı.