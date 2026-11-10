İzmir'deki patlama böyle meydana geldi! Bakım sırasında tavan vinci...

İzmir Valisi Süleyman Elban, "Saat 11.46 sıralarında HABAŞ Demir Çelik Fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu malzemeler ark ocağına düşüyor ve çelikhanede patlama meydana geliyor. O an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor.

17 ÖLÜ 12 YARALI Maalesef 9 kişi hastanede olmak üzere 8 kişi de o düşen malzemelerin çarpması ve altında kalması sonucunda toplam 17 işçi kardeşimiz vefat etti. 1'i ağır 12 işçi yaralandı" dedi. Görgü tanıkları olay sırasında yaşananları anlattı. Fabrika yakınlarında olduğunu belirten Deniz Ülker, "Sanki yer altımızdan kaydı, deprem zannettim" dedi.