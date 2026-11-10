İzmir'deki patlama böyle meydana geldi! Bakım sırasında tavan vinci...

Feci olay, dün öğle saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde meydana geldi.
BAKIM SIRASINDA FACİA, TAVAN VİNCİ KOPTU
İddiaya göre elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu patlama yaşandı.
CAN PAZARI YAŞANDI
Patlama sonrasında büyük hasar gören ve yangın çıkan fabrikada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında çalışan 17 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 12 işçi ise yaralandı.
İzmir Valisi Süleyman Elban, "Saat 11.46 sıralarında HABAŞ Demir Çelik Fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu malzemeler ark ocağına düşüyor ve çelikhanede patlama meydana geliyor. O an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor.
17 ÖLÜ 12 YARALI
Maalesef 9 kişi hastanede olmak üzere 8 kişi de o düşen malzemelerin çarpması ve altında kalması sonucunda toplam 17 işçi kardeşimiz vefat etti. 1'i ağır 12 işçi yaralandı" dedi. Görgü tanıkları olay sırasında yaşananları anlattı. Fabrika yakınlarında olduğunu belirten Deniz Ülker, "Sanki yer altımızdan kaydı, deprem zannettim" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN BİLGİ ALDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, patlamanın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldı.
Başkan Erdoğan kabine toplantısından sonra yaptığı konuşmada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Bakan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere patlamanın yaşandığı bölgeye hareket etti.
Acı haberi alan işçi yakınları fabrikaya koştu. Fabrikada arama-kurtarma çalışmaları devam ederken yaralıların aileleri ise Aliağa Devlet Hastanesi bahçesinde umutlu bekleyişini sürdürüyor.
6 KİŞİ GÖZALTINDA
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu bulunduğu belirtilen 6 kişi gözaltına alındı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Faciada yaşamını yitiren 17 kişinin isimleri ve defnedilecekleri mezarlıklara ilişkin bilgiler şöyle:
1. İlker SIĞIRTMACIOĞLU – Aliağa Bozköy Mezarlığı
2. Hüsnü ERSOY – Aliağa Bozköy Mezarlığı
3. Göksel ÜNALDI – Aliağa Bozköy Mezarlığı
4. Yasin TAŞÇI – Menemen Koyundere Mezarlığı
5. Uğur TEMEL – Buca'da bir mezarlık
6. Barış GÜNEY – Afyonkarahisar Güneytepe Mezarlığı
7. Orhan ALTAY – Buca Kaynaklar Mezarlığı
8. Özcan EFE – Manisa Şehzadeler Kırtıkdere Mezarlığı
9. Recep FEDAİ – Afyonkarahisar Şuhut Karacaören/Karaadilli Köyü Mezarlığı
10. Abdülkadir KINACI – Menemen Yahşelli Çınarlıdere Mezarlığı
11. Ceylan BIYIKLI – Menemen Emiralem Mezarlığı
12. Ferhat MARAŞLI – Menemen Koyundere Mezarlığı
13. Ersin OĞUZ – Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı
14. Mustafa SERT – Menemen Asarlık Mezarlığı
15. Kadir Kaan ÖZÇELİK – Menemen Ulukent Mezarlığı
16. Serkan KURT – Doğançay Örnekköy Mezarlığı
17. Fatih IŞIK – Kırıkkale Yuva Mezarlığı