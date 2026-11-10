Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar! Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? İşte olayla ilgili dikkat çeken detaylar

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı 'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada gerekçeli karar ortaya çıktı. GÜNAYDIN'ın ulaştığı kararda, Aleyna Kalaycıoğlu 'nun neden beraat ettiği ve Alaattin Kadayıfçıoğlu 'nun müebbet hapis cezasına çarptırılmasının hukuki gerekçeleri ayrıntılı şekilde açıklandı. Mahkeme, olay öncesinde yapılan yazışmalardan sanıkların cinayet planladığına veya araçtaki kişileri hedef aldığına ilişkin bir delil elde edilemediğine dikkat çekti. İşte gerekçeli kararda yer alan dikkat çekici detaylar...

MAHKEME BERAAT KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

19 Mart gecesi yaşanan olayda, rapçi Vahap Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile görüşebilmek için arabuluculuk istediği, bu nedenle Kubilay Kaan Kundakçı ile birlikte Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun önüne gittiği belirtildi. Araçta bekleyen gruba lüks araçlarla olay yerine gelen şüpheliler tarafından ateş açıldı. Saldırıda Kundakçı hayatını kaybetti. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında beraat kararı verirken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Gerekçeli kararda, Kalaycıoğlu'nun olay sırasında araçta bulunduğu, silah seslerinin ardından araçtan indiği ve kullanılan silahın olay sonrasında araç içerisinde tutulduğuna ilişkin beyanı değerlendirildi. Cinayetin ardından Kadayıfçıoğlu'nun bulunduğu araçla olay yerinden hızla uzaklaşıldığı da kaydedildi.

Buna karşın mahkeme, olay öncesinde Kalaycıoğlu ile Kadayıfçıoğlu arasındaki mesajlaşmalarda Kubilay Kaan Kundakçı'nın veya araçta bulunan tanıkların hedef alınacağına dair herhangi bir konuşma ya da mesaj tespit edilemediğini vurguladı. Yazışmalarda sanıkların araçla karşılaşmak istemedikleri, stüdyo önündeki beyaz BMW'yi ve stüdyodaki köpeği alarak bölgeden uzaklaşmayı planladıkları belirtildi. Sanık ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve mesaj içeriklerinin de sanıkların olay yerine söz konusu aracın orada olmadığını düşünerek geldikleri yönündeki değerlendirmeyi desteklediği ifade edildi.