Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gerekçeli karar! Aleyna Kalaycıoğlu neden beraat etti? İşte olayla ilgili dikkat çeken detaylar

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada gerekçeli karar ortaya çıktı. GÜNAYDIN'ın ulaştığı kararda, Aleyna Kalaycıoğlu'nun neden beraat ettiği ve Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun müebbet hapis cezasına çarptırılmasının hukuki gerekçeleri ayrıntılı şekilde açıklandı. Mahkeme, olay öncesinde yapılan yazışmalardan sanıkların cinayet planladığına veya araçtaki kişileri hedef aldığına ilişkin bir delil elde edilemediğine dikkat çekti. İşte gerekçeli kararda yer alan dikkat çekici detaylar...
MAHKEME BERAAT KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI
19 Mart gecesi yaşanan olayda, rapçi Vahap Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile görüşebilmek için arabuluculuk istediği, bu nedenle Kubilay Kaan Kundakçı ile birlikte Kalaycıoğlu'nun stüdyosunun önüne gittiği belirtildi. Araçta bekleyen gruba lüks araçlarla olay yerine gelen şüpheliler tarafından ateş açıldı. Saldırıda Kundakçı hayatını kaybetti. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında beraat kararı verirken Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Gerekçeli kararda, Kalaycıoğlu'nun olay sırasında araçta bulunduğu, silah seslerinin ardından araçtan indiği ve kullanılan silahın olay sonrasında araç içerisinde tutulduğuna ilişkin beyanı değerlendirildi. Cinayetin ardından Kadayıfçıoğlu'nun bulunduğu araçla olay yerinden hızla uzaklaşıldığı da kaydedildi.
Buna karşın mahkeme, olay öncesinde Kalaycıoğlu ile Kadayıfçıoğlu arasındaki mesajlaşmalarda Kubilay Kaan Kundakçı'nın veya araçta bulunan tanıkların hedef alınacağına dair herhangi bir konuşma ya da mesaj tespit edilemediğini vurguladı. Yazışmalarda sanıkların araçla karşılaşmak istemedikleri, stüdyo önündeki beyaz BMW'yi ve stüdyodaki köpeği alarak bölgeden uzaklaşmayı planladıkları belirtildi. Sanık ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve mesaj içeriklerinin de sanıkların olay yerine söz konusu aracın orada olmadığını düşünerek geldikleri yönündeki değerlendirmeyi desteklediği ifade edildi.
KESİN DELİL YOK
Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu ile maktul arasında herhangi bir husumet bulunmadığını, aksine sık sık görüştüklerini ve maktulün Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay'ı barıştırmaya çalıştığını vurguladı. Gerekçeli kararda, maktulün planlı şekilde öldürüldüğüne dair somut bir delil bulunmadığı belirtildi. Kalaycıoğlu'nun cinayet öncesinde herhangi bir hazırlık yapmadığı veya öldürme eylemine doğrudan katılmadığı, olayın ardından diğer sanıkları ya da suç aletlerini gizlemek veya kaçırmak için de herhangi bir girişimde bulunmadığı kaydedildi. Ayrıca Kalaycıoğlu'nun cinayetten maddi ya da manevi bir çıkar sağladığına, öldürme yönünde istek veya niyet taşıdığına ilişkin kanıt bulunmadığı ifade edildi.
Mahkeme, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu cinayete azmettirdiğini gösteren somut ve kesin bir delilin de dosyada yer almadığına dikkat çekti. Mahkeme, Kadayıfçıoğlu'nun olay sırasındaki eylemlerini değerlendirirken, silahı doğrulttuğu yönü ve ateş etme koşullarını gerekçeli kararında ayrıntılı şekilde ele aldı. Sanığın, maktulün bulunduğu aracın sağ ön yolcu koltuğunda, Vahap Canbay'ın oturduğu tarafa doğru yaklaştığı ve elindeki silahı aracın içine doğrulttuğu tespit edildi. Mahkeme, Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine geldiğinde aracın stüdyo çevresinde olmadığını düşündüğünü değerlendirdi. Ayrıca mahkeme, sanığın Vahap Canbay'ı hedef aldığına veya silahı doğrudan ona doğrulttuğuna dair kesin bir sonuca ulaşılamadığını belirtti. Ancak eylemleri değerlendirilirken, yalnızca kimi hedef aldığına değil, olay sırasında nasıl hareket ettiğine de bakılması gerektiği vurgulandı.
BİLEREK ATEŞ ETTİ
Kadayıfçıoğlu'nun, silahını ani şekilde Kubilay'a doğrulttuğu, silahın ateşe hazır olduğu, maktulün sağ kaburgasından girerek sol kalçasından çıkan merminin oluşturduğu yaralanmanın niteliği ve olay anındaki mesafe ayrıntılı şekilde ele alındı. Kundakçı'nın bu şekilde isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olduğu ifade edilirken, sanığın buna rağmen ateş ederek eyleminin sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği kanaatine varıldı.
SAKLANDIKLARI EVDE YASAKLI SİLAH BULUNDURMUŞLAR
Kararda, Kadayıfçıoğlu'nun yakalandığı evde ele geçirilen silahlara ilişkin rapora yer verildi. Söz konusu şarjör ve tabancanın yasak niteliğe sahip olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Kadayıfçıoğlu'nun, Canbay'ın bacaklarının arasında bıçak olduğunu düşündüğünü iddia ettiği de paylaşıldı. Ancak araçta bıçak ele geçirilmediği belirtildi.
AİLE KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI
Cinayete kurban giden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat etmesine büyük tepki göstermişti. Anne Ülker Kundakçı, "Ben 21 yaşındaki tek evladımı toprağa koydum. Bunların hepsinin bana bir can borcu var. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Benim oğlumun azmettiricisi Aleyna'dır" demişti.
Baba Cemil Kundakçı ise Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat kararına itiraz edeceklerini açıklayıp, GÜNAYDIN'a "Aleyna'nın güç gösterisi oğlumun ölümüne sebep oldu" açıklamasında bulunmuştu.