Emeklilikte huzur arayanlar için: İzmir’de sakin ve konforlu bir yaşam sunan harika ilçeler

Türkiye'nin en çok göç alan ve yaşamak için en çok tercih edilen şehirlerinin başında gelen İzmir, sunduğu yüksek yaşam kalitesiyle emeklilik hayali kuranların ilk adresleri arasında yer alıyor. Deniz havası almak, gürültüden uzaklaşmak ve komşuluk ilişkilerinin hala canlı olduğu sıcak bir mahalle kültüründe yaşamak isteyenler için kentte birbirinden güzel alternatifler bulunuyor.
URLA / DOĞA VE SANATLA İÇ İÇE HUZURLU BİR YAŞAM
Bağ yolları, zeytin ağaçları, sanat sokağı ve masmavi koylarıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiren Urla, emeklilik dönemini sakin ama üretken geçirmek isteyenler için mükemmel bir atmosfer sunuyor. Toprağa dokunmak, kendi sebzesini yetiştirmek ya da sakin kafelerde kitap okumak isteyenlerin gözdesi olan ilçe, aynı zamanda gelişmiş sağlık altyapısıyla da güven veriyor.
FOÇA / TARİHİ DOKUSU VE SAKİNLİĞİYLE EGE KASABASI
Taş evleri, dar sokakları, balıkçı tekneleri ve kendine has yavaş yaşam kültürüyle Foça, büyük şehrin karmaşasından tamamen kopmak isteyen emeklilere hitap ediyor. Akşamüstü kordon boyunca yapılan yürüyüşleri, denizin esintisi ve samimi komşuluk yapısıyla adeta zamanın daha yavaş akmasını sağlayan Foça, huzurun kapılarını aralıyor.
SEFERİHİSAR VE SIĞACIK / SAKİN ŞEHRİN MERKEZİNDE DİNGİN HAYAT
Türkiye'nin ilk "Cittaslow" unvanına sahip ilçesi olan Seferihisar, özellikle Sığacık mahallesindeki tarihi kalesi, haftalık üretici pazarı ve dingin yaşam ritmiyle öne çıkıyor. Trafik gürültüsünün bulunmadığı, organik ürünlere kolayca ulaşılabildiği ve bütçe dostu bir yaşam sürmek isteyen emekliler için ilçe ideal bir liman oluşturuyor.
ÖZDERE VE GÜMÜLDÜR / DENİZ KENARINDA EKONOMİK YAŞAM
Yaz kış demeden sahil kasabası havasını solumak, her gün dalga sesleriyle uyanmak ve doğayla baş başa kalmak isteyenler için Gümüldür ve Özdere bölgesi harika bir alternatif sunuyor. Popüler tatil beldelerine göre daha sakin ve ekonomik bir yaşam vadettiği için emeklilerin konforlu bir bütçeyle rahatça yaşayabileceği bölgeler arasında yer alıyor.
GÜZELBAHÇE / ŞEHRE YAKIN AMA DOĞAYLA BAŞ BAŞA
İzmir merkezine yakın olayım ancak kalabalığından da kaçayım diyen emekliler için Güzelbahçe biçilmiş kaftan. Sahil boyunca uzanan balık restoranları, tertemiz havası, ferah yerleşimi ve merkezi noktalara kolay ulaşım imkanı sayesinde hem sosyal hayattan kopulmuyor hem de huzurlu bir emeklilik sürdürülebiliyor.