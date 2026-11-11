İzmir'de bir ilçe var ki... Nüfusu illeri solladı! Yüz binlerce kişi orada yaşıyor: İşte her İzmirlinin yolunun düştüğü o ilçe

İzmir haberleri... İzmir'in en kalabalık ilçesi belli oldu. 2025 yılı nüfus verilerine göre 520 bin 941 kişinin yaşadığı Buca , kentin nüfus yoğunluğu en yüksek ilçesi olarak ilk sırada yer aldı. Üniversiteleri, gelişen yerleşim alanları ve hareketli sosyal yaşamıyla dikkat çeken Buca, İzmirlilerin en çok yaşadığı ilçe oldu.

Ege Bölgesi'nin önemli kentlerinden İzmir'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe belli oldu. İzmir'in 30 ilçesi arasında ilk sırada yer alan Buca, 520 bin 941 kişilik nüfusuyla kentin en kalabalık ilçesi oldu. Geniş yerleşim alanları, gelişen konut projeleri ve sosyal yaşamıyla dikkat çeken Buca, İzmir'de en fazla kişinin ikamet ettiği ilçe olarak öne çıktı.

ÜNİVERSİTELER VE GÖÇ NÜFUSU ARTIRIYOR

Buca'nın nüfusunun bu denli yüksek olmasında eğitim olanakları ve göç hareketliliği önemli rol oynuyor. Özellikle Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ilçedeki varlığı, Buca'yı öğrenci nüfusunun yoğun olduğu bölgelerden biri haline getiriyor. Farklı şehirlerden eğitim ve iş amacıyla gelen vatandaşların da ilçeyi tercih etmesi, nüfus yoğunluğunu artıran etkenler arasında bulunuyor.

Ticaret, hizmet sektörü ve küçük işletmelerin gelişmiş olması da Buca'nın tercih edilmesinde etkili oluyor. Çok sayıda kafe, restoran, mağaza ve alışveriş alanına ev sahipliği yapan ilçe, hareketli şehir yaşamıyla dikkat çekiyor.