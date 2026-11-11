  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR'DE DEV ELEKTRİK KESİNTİSİ: 17 İLÇEDE YARIN SAATLERCE ELEKTRİK OLMAYACAK!

İZMİR'DE DEV ELEKTRİK KESİNTİSİ: 17 İLÇEDE YARIN SAATLERCE ELEKTRİK OLMAYACAK!

İzmir'de yarın uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GEDİZ Elektrik İzmirlileri 12 Kasım elektrik kesintileri için ilçe ilçe uyardı. Peki yarın İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir'de yarın uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GEDİZ Elektrik İzmirlileri 12 Kasım elektrik kesintileri için ilçe ilçe uyardı. Peki yarın İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...



ALİAĞA / İZMİR

10:00 - 16:00

Bozköy

Çakmaklı

Horozgediği

Samurlu

Siteler

10:00 - 16:00

Samurlu

Siteler

BAYINDIR / İZMİR

09:00 - 17:00

Yeşilova

09:30 - 17:30

Atatürk

Cumhuriyet

Yeşilova

BORNOVA / İZMİR

09:30 - 15:30

Barbaros

Gazi Osman Paşa

09:30 - 15:30

Rafet Paşa

18:00 - 18:30

Atatürk

Evka 4

İnönü

09:00 - 17:00

İnönü

Evka 4

İnönü

ÇEŞME / İZMİR

09:00 - 15:00

16 Eylül

DİKİLİ / İZMİR

09:00 - 14:00

Salihler

14:30 - 19:00

Salihler

FOÇA / İZMİR

09:00 - 17:00

Fatih

09:00 - 17:00

Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa

KARŞIYAKA / İZMİR

09:00 - 13:00

Bahçelievler

KİRAZ / İZMİR

09:30 - 16:30

Suludere

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:30 - 15:30

Yeniceköy

09:00 - 17:00

Bayırlı

Çağlayan

Dolaylar

Gölcük

Mursallı

Oğuzlar

SEFERİHİSAR / İZMİR

09:00 - 17:00

Atatürk

Cumhuriyet

Kavakdere

10:00 - 17:00

Turgut

Ulamış

TORBALI / İZMİR

09:30 - 10:29

İnönü

10:30 - 16:00

İnönü

10:30 - 16:00

İnönü

16:01 - 17:00

İnönü

URLA / İZMİR

09:30 - 17:30

M. Fevzi Çakmak

Zeytinalanı

10:00 - 12:00

Altıntaş

Yaka

09:00 - 17:00

İçmeler

BEYDAĞ / İZMİR

09:15 - 17:15

Aktepe

Atatürk

BUCA / İZMİR

09:00 - 17:00

Fırat

Yeşilbağlar

MENDERES / İZMİR

09:00 - 17:00

Görece Cumhuriyet

ÇİĞLİ / İZMİR

10:00 - 18:00

Atatürk

NARLIDERE / İZMİR

09:00 - 15:00

Çamtepe

Narlı

09:30 - 15:30

Huzur

10:00 - 16:00

Huzur

10:30 - 16:30

Çamtepe

BAYRAKLI / İZMİR

18:00 - 18:30

Org. Nafiz Gürman

Yamanlar

09:00 - 17:00

Org. Nafiz Gürman

Yamanlar

09:00 - 12:00

Adalet

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA