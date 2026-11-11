İZMİR'DE DEV ELEKTRİK KESİNTİSİ: 17 İLÇEDE YARIN SAATLERCE ELEKTRİK OLMAYACAK!

İzmir'de yarın uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. GEDİZ Elektrik İzmirlileri 12 Kasım elektrik kesintileri için ilçe ilçe uyardı. Peki yarın İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...
ALİAĞA / İZMİR
10:00 - 16:00
Bozköy
Çakmaklı
Horozgediği
Samurlu
Siteler
10:00 - 16:00
Samurlu
Siteler
BAYINDIR / İZMİR
09:00 - 17:00
Yeşilova
09:30 - 17:30
Atatürk
Cumhuriyet
Yeşilova
BORNOVA / İZMİR
09:30 - 15:30
Barbaros
Gazi Osman Paşa
09:30 - 15:30
Rafet Paşa
18:00 - 18:30
Atatürk
Evka 4
İnönü
09:00 - 17:00
İnönü
Evka 4
İnönü
ÇEŞME / İZMİR
09:00 - 15:00
16 Eylül
DİKİLİ / İZMİR
09:00 - 14:00
Salihler
14:30 - 19:00
Salihler
FOÇA / İZMİR
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa
KARŞIYAKA / İZMİR
09:00 - 13:00
Bahçelievler
KİRAZ / İZMİR
09:30 - 16:30
Suludere
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:30 - 15:30
Yeniceköy
09:00 - 17:00
Bayırlı
Çağlayan
Dolaylar
Gölcük
Mursallı
Oğuzlar
SEFERİHİSAR / İZMİR
09:00 - 17:00
Atatürk
Cumhuriyet
Kavakdere
10:00 - 17:00
Turgut
Ulamış
TORBALI / İZMİR
09:30 - 10:29
İnönü
10:30 - 16:00
İnönü
10:30 - 16:00
İnönü
16:01 - 17:00
İnönü
URLA / İZMİR
09:30 - 17:30
M. Fevzi Çakmak
Zeytinalanı
10:00 - 12:00
Altıntaş
Yaka
09:00 - 17:00
İçmeler
BEYDAĞ / İZMİR
09:15 - 17:15
Aktepe
Atatürk
BUCA / İZMİR
09:00 - 17:00
Fırat
Yeşilbağlar
MENDERES / İZMİR
09:00 - 17:00
Görece Cumhuriyet
ÇİĞLİ / İZMİR
10:00 - 18:00
Atatürk
NARLIDERE / İZMİR
09:00 - 15:00
Çamtepe
Narlı
09:30 - 15:30
Huzur
10:00 - 16:00
Huzur
10:30 - 16:30
Çamtepe
BAYRAKLI / İZMİR
18:00 - 18:30
Org. Nafiz Gürman
Yamanlar
09:00 - 17:00
Org. Nafiz Gürman
Yamanlar
09:00 - 12:00
Adalet