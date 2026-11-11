Şehrin kalbinde yeşil vaha: İzmir’in en gözde ve huzurlu parkları

İzmir'de doğayla buluşmak, yürüyüş yapmak ya da ailesiyle keyifli vakit geçirmek isteyenler için şehir merkezinde ve çevre ilçelerde birbirinden güzel yeşil alanlar bulunuyor. Tarihi dokusuyla öne çıkanlardan deniz kıyısındaki geniş rekreasyon alanlarına kadar kentin en gözde parkları sundukları ferah atmosferle dikkat çekiyor.
KÜLTÜRPARK / ALSANCAK
Alsancak'ın kalbinde yer alan Kültürpark, kentin en köklü ve simge yeşil alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Yürüyüş yolları ve koşu parkurlarıyla spor yapmak isteyenlere elverişli bir ortam sunan park, devasa tarihi ağaçları ve gölgelik dinlenme noktalarıyla şehrin tam ortasında adeta bir vaha etkisi yaratıyor.
İNCİRALTI KENT ORMANI / BALÇOVA
Balçova sahil şeridinde yer alan İnciraltı Kent Ormanı, deniz kenarında orman havası almak isteyenlerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Sakin atmosferiyle bisiklet sürmek ve uzun yürüyüşler yapmak için mükemmel bir rota oluşturan bölge, Körfez manzarası eşliğinde piknik yapma ve dinlenme imkanı tanıyor.
BOSTANLI REKREASYON ALANI / KARŞIYAKA
Karşıyaka'nın sahil kesiminde yer alan alan, modern peyzajı ve geniş yeşil alanlarıyla bölge halkının akın ettiği noktaların başında geliyor. Gün batımını izlemek ve deniz esintisi eşliğinde çimlerde oturmak isteyenlere harika bir ortam sunan sahil şeridi, spor ve yürüyüş yollarıyla da günün her saati canlılığını koruyor.
İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI / ÇİĞLİ
Çiğli Sasalı bölgesinde devasa bir arazi üzerine kurulan park, doğa ve hayvanseverler için eşsiz bir alternatif oluşturuyor. Yüzlerce tür canlıya ev sahipliği yapan geniş koruma sahası, zengin bitki örtüsü ve ağaçlıklı yürüyüş yollarıyla özellikle ailelerin hafta sonları keyifle vakit geçirdiği merkezler arasında yer alıyor.