Şehrin kalbinde yeşil vaha: İzmir’in en gözde ve huzurlu parkları

İzmir'de doğayla buluşmak, yürüyüş yapmak ya da ailesiyle keyifli vakit geçirmek isteyenler için şehir merkezinde ve çevre ilçelerde birbirinden güzel yeşil alanlar bulunuyor. Tarihi dokusuyla öne çıkanlardan deniz kıyısındaki geniş rekreasyon alanlarına kadar kentin en gözde parkları sundukları ferah atmosferle dikkat çekiyor.

KÜLTÜRPARK / ALSANCAK

Alsancak'ın kalbinde yer alan Kültürpark, kentin en köklü ve simge yeşil alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Yürüyüş yolları ve koşu parkurlarıyla spor yapmak isteyenlere elverişli bir ortam sunan park, devasa tarihi ağaçları ve gölgelik dinlenme noktalarıyla şehrin tam ortasında adeta bir vaha etkisi yaratıyor.