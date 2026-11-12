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Haberler İzmir SON DAKİKA: İzmir'deki patlama faciasında flaş gelişme! 9 şüpheli tutuklandı

SON DAKİKA: İzmir'deki patlama faciasında flaş gelişme! 9 şüpheli tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Aliağa'daki facianın ardından adli süreç hızla ilerlerken, mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 9'u tutuklanma talebiyle cezaevine gönderildi; şirket yönetim kurulu başkanının da yer aldığı 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

AA

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında olduğu 2 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin şirketin yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi ile vinç mekanik bakım mühendisi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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