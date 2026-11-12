SON DAKİKA: İzmir'de 18 can alan HABAŞ'ta akılalmaz oyunlar ortaya döküldü! Yönetimden tazminat ve kıdem oyunu: Kayıp işçinin babası konuştu

TAZMİNAT OYUNUYLA HAKSIZLIK YAPILDI Patlamada hayatını kaybeden evli iki çocuk babası Güner Gökçe'nin kuzeni Taner Gökçe SABAH'a konuştu. Kuzeni Güner'in 20 yıldır aynı fabrikada çalıştığını anlatan Taner Gökçe, "Fabrikada daha az tazminat vermek için sigorta giriş-çıkışı yapıyorlardı. Kuzenimin de 1.5 yıl önce çıkışını yapıp yeniden işe girmiş gibi gösterdiler. Haksızlık yapıyorlardı. Güner işinden bu nedenle memnun değildi. Güner'in çocuklarından biri üniversite okuyor. Diğeri de ortaokul son sınıfta okuyor. Çok iyi merhametli duygusal bir insandı. Emekli olduktan sonra Erzurum köye dönüp orda bir ev yapmak istiyordu. Türkiye'yi gezmek istiyordu. Kısmet olmadı" dedi.

30 YAŞINDAKİ BARIŞ'IN CESEDİ BULUNAMADI Adli tıp kurumunda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı ancak 30 yaşındaki işçi Barış Güney ile eşleşen herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığı öğrenildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen Güney'i arama çalışmaları aralıksız sürerken, baba Bekir Güney SABAH'a konuştu. "İSTİFA DİLEKÇESİ HAZIRDI. VEREMEDEN CANINDAN OLDU" Acılı baba, "Oğlumun cenazesi henüz bulunamadı. Arama çalışmaları devam ediyor ama akıbetini bilmiyoruz. Fabrikadan içeriye almıyorlar. Oğlum bekardı, 4 senedir burada çalışıyordu. İş kazaları çok oluyordu. Şefleri, müdürleriyle sorunları vardı. İşten ayrılmayı düşünüyordu hatta dilekçesini bile hazırlamıştı. 10 gün izin kullandı. Önümüzdeki günlerde dilekçeyi vereceğim diyordu. Oğlum dilekçesini veremeden canından oldu. Çok üzgünüz" dedi.