SON DAKİKA: İzmir'de 18 can alan HABAŞ'ta akılalmaz oyunlar ortaya döküldü! Yönetimden tazminat ve kıdem oyunu: Kayıp işçinin babası konuştu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Aliağa'daki fabrika faciası Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Acı olay, 9 Kasım öğle saatlerinde Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde meydana geldi.
Elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında, tavan vinci koparak ark ocağına düştü. Kopan parçaların doğalgaz hattına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
18 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Can pazarının yaşandığı fabrikada 17 işçi öldü 1'i ağır 15 işçi yaralandı. Hastanede tedavisi süren Abdullah Kılınç da tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Faciada ölenlerin sayısı 18'e yükselirken, 1 işçiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürerken, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların fabrika müdürü, işveren vekili, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi, kalite ve planlama müdürü, idari müdür ve şirketin Aliağa şube müdürü olduğu öğrenildi. Ayrıca HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran da İstanbul Kartal'da gözaltına alınarak İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Patlamanın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u 'birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Aralarında HABAŞ Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet Rüştü Başaran'ın da olduğu 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TAZMİNAT OYUNUYLA HAKSIZLIK YAPILDI
Patlamada hayatını kaybeden evli iki çocuk babası Güner Gökçe'nin kuzeni Taner Gökçe SABAH'a konuştu.
Kuzeni Güner'in 20 yıldır aynı fabrikada çalıştığını anlatan Taner Gökçe, "Fabrikada daha az tazminat vermek için sigorta giriş-çıkışı yapıyorlardı. Kuzenimin de 1.5 yıl önce çıkışını yapıp yeniden işe girmiş gibi gösterdiler. Haksızlık yapıyorlardı. Güner işinden bu nedenle memnun değildi. Güner'in çocuklarından biri üniversite okuyor. Diğeri de ortaokul son sınıfta okuyor. Çok iyi merhametli duygusal bir insandı. Emekli olduktan sonra Erzurum köye dönüp orda bir ev yapmak istiyordu. Türkiye'yi gezmek istiyordu. Kısmet olmadı" dedi.
30 YAŞINDAKİ BARIŞ'IN CESEDİ BULUNAMADI
Adli tıp kurumunda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı ancak 30 yaşındaki işçi Barış Güney ile eşleşen herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığı öğrenildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen Güney'i arama çalışmaları aralıksız sürerken, baba Bekir Güney SABAH'a konuştu.
"İSTİFA DİLEKÇESİ HAZIRDI. VEREMEDEN CANINDAN OLDU"
Acılı baba, "Oğlumun cenazesi henüz bulunamadı. Arama çalışmaları devam ediyor ama akıbetini bilmiyoruz. Fabrikadan içeriye almıyorlar. Oğlum bekardı, 4 senedir burada çalışıyordu. İş kazaları çok oluyordu.
Şefleri, müdürleriyle sorunları vardı. İşten ayrılmayı düşünüyordu hatta dilekçesini bile hazırlamıştı. 10 gün izin kullandı. Önümüzdeki günlerde dilekçeyi vereceğim diyordu. Oğlum dilekçesini veremeden canından oldu. Çok üzgünüz" dedi.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Yaşamını yitiren işçilerden Recep Fedai'nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhur ilçesi Karacaören köy mezarlığına defnedildi. Cenaze namazında Fedai'nin annesi, babası, kız kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü. Baba Mustafa Fedai, ayakta durmakta güçlük çekti. Namaza Fedai'nin ailesi, Vali Naci Aktaş, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın ve vatandaşlar katıldı.
Fatih Işık'ın (44) cenazesi de memleketi Kırıkkale'nin merkez Gündoğdu Mahallesi Döndü Kadın Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Evli ve 3 çocuk babası Işık'ın cenaze namazına ailesi ve yakınları, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Makine mühendisi Özçelik'in (25) cenazesi Menemen ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Özçelik'in annesi Gülden, babası Nihat ve kardeşi Şevval Özçelik gözyaşı döktü.
Patlamada hayatını kaybeden işçilerden Göksel Ünaldı'nın cenazesi, Aliağa'daki Bozköy Camisi'nde kılınan namazın ardından Bozköy Mezarlığı'nda, Ersin Oğuz'un cenazesi ise Kınık ilçesindeki Büyükoba Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği faciada hayatını kaybeden 42 yaşındaki Göksel Ünaldı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere olay günü ilk kez işbaşı yapan Ünaldı'nın, göreve başladıktan yalnızca yaklaşık 3 saat sonra patlamada can vermesi yürekleri dağladı. Cenaze töreninde anne Nurten Ünaldı'nın evladının tabutuna sarılarak döktüğü gözyaşları ve ayakta durmakta güçlük çektiği anlar acıyı gözler önüne serdi.