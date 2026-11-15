İzmir’de 16 Kasım Pazartesi elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

BAYINDIR Hisarlık: 09:00 - 16:00 (Şebeke Bakım) Balcılar, Çınardibi, Dernekli, Osmanlar: 08:45 - 09:00, 09:00 - 17:00 ve 17:00 - 17:30 (Şebeke Bakım ve İşletme Çalışmaları)

BORNOVA

Evka 3, Erzene: 00:00 - 03:00 (Şebeke Bakım)

Ergene, Erzene, İnönü, Kazımdirik, Kızılay: 00:00 - 00:15 ve 06:00 - 06:15 (Manevra ve Bakım Çalışmaları)

Mevlana, Doğanlar, Erzene, Evka 3: 00:00 - 06:00 (Şebeke Yenileme)

Erzene, Evka 3: 06:15 - 06:30 (Bakım Çalışması)

Doğanlar, Mevlana, Yunus Emre: 06:30 - 06:45 (Bakım Çalışması)

Erzene, Evka 3: 23:00 - 23:45 (Şebeke Bakım)

Barbaros, Çınar, Gazi Osman Paşa, Işıklar, Karacaoğlan, Kazımdirik, Koşukavak, Rafet Paşa, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Birlik, Tuna: 03:00 - 03:20 (Şebeke Yenileme ve Bakım)

DİKİLİ

Nebiler: 09:00 - 13:00 (Şebeke Bakım)

Çukuralanı: 13:30 - 18:00 (Şebeke Bakım)

FOÇA

Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)

Yenibağarası: 10:00 - 14:00 (Şebeke Bakım)