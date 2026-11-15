İzmir’de 16 Kasım Pazartesi elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

ALİAĞA
Çaltılıdere, Çoraklar, Hacıömerli, Kalabak, Karaköy: 10:00 - 13:00 (Şebeke Bakım)
BAYINDIR
Hisarlık: 09:00 - 16:00 (Şebeke Bakım)
Balcılar, Çınardibi, Dernekli, Osmanlar: 08:45 - 09:00, 09:00 - 17:00 ve 17:00 - 17:30 (Şebeke Bakım ve İşletme Çalışmaları)
BERGAMA
Aşağıcuma: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)
BORNOVA
Evka 3, Erzene: 00:00 - 03:00 (Şebeke Bakım)
Ergene, Erzene, İnönü, Kazımdirik, Kızılay: 00:00 - 00:15 ve 06:00 - 06:15 (Manevra ve Bakım Çalışmaları)
Mevlana, Doğanlar, Erzene, Evka 3: 00:00 - 06:00 (Şebeke Yenileme)
Erzene, Evka 3: 06:15 - 06:30 (Bakım Çalışması)
Doğanlar, Mevlana, Yunus Emre: 06:30 - 06:45 (Bakım Çalışması)
Erzene, Evka 3: 23:00 - 23:45 (Şebeke Bakım)
Barbaros, Çınar, Gazi Osman Paşa, Işıklar, Karacaoğlan, Kazımdirik, Koşukavak, Rafet Paşa, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Birlik, Tuna: 03:00 - 03:20 (Şebeke Yenileme ve Bakım)
DİKİLİ
Nebiler: 09:00 - 13:00 (Şebeke Bakım)
Çukuralanı: 13:30 - 18:00 (Şebeke Bakım)
FOÇA
Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)
Yenibağarası: 10:00 - 14:00 (Şebeke Bakım)
KARŞIYAKA
Donanmacı, Tuna: 00:30 - 05:00 (Şebeke Bakım)
Mustafa Kemal: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)
KEMALPAŞA
Bağyurdu 29 Ekim, Ovacık, Sarılar, Sinancılar, Yenikurudere: 09:00 - 16:00 (Şebeke Bakım)
Bayramlı, Kamberler, Yenikurudere: 08:45 - 09:00, 09:00 - 17:00 ve 17:00 - 17:30 (Şebeke Bakım)
KINIK
Arpaseki, Aziziye, Cumalı, Fatih, Hamzahocalı, Kınık OSB, Kocaömer, Taştepe: 09:30 - 15:30 (Şebeke Bakım)
KİRAZ
Ceritler: 09:30 - 17:30 (Şebeke Bakım)
ÖDEMİŞ
Yeniceköy: 09:30 - 15:30 (Şebeke Bakım)
Cevizalan, Kutlubeyler: 10:00 - 18:00 (Şebeke Bakım)
Günlüce, İnönü, Kuvvetli, Mursallı, Yeniceköy: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)
TİRE
Adnan Menderes, İhsaniye: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)
TORBALI
Dağteke, Helvacı, Ormanköy: 08:45 - 09:00, 09:00 - 17:00 ve 17:00 - 17:30 (Şebeke Bakım)
Kazım Karabekir: 13:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)
BUCA
Adatepe, Kuruçeşme: 09:00 - 16:00 (Şebeke Bakım)
Belenbaşı, Kırklar: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)
KONAK
Çınarlı, Mersinli: 03:00 - 03:20 (Şebeke Yenileme ve Bakım)
ÇİĞLİ
Aydınlıkevler, Ahmet Taner Kışlalı, Maltepe, Evka - 2: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)
BAYRAKLI
Emek, Gümüşpala, Org. Nafiz Gürman: 10:00 - 10:15, 12:00 - 12:15 ve 10:00 - 12:00 (Şebeke Bakım)
Adalet, Mansuroğlu, Bayraklı: 03:00 - 03:20 (Şebeke Yenileme ve Bakım)