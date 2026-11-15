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Haberler İzmir İzmir’de 16 Kasım Pazartesi elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İzmir’de 16 Kasım Pazartesi elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?

İzmir’de 16 Kasım 2026 Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler Gediz Elektrik tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İzmir’in pek çok ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

ALİAĞA
Çaltılıdere, Çoraklar, Hacıömerli, Kalabak, Karaköy: 10:00 - 13:00 (Şebeke Bakım)

BAYINDIR
Hisarlık: 09:00 - 16:00 (Şebeke Bakım)
Balcılar, Çınardibi, Dernekli, Osmanlar: 08:45 - 09:00, 09:00 - 17:00 ve 17:00 - 17:30 (Şebeke Bakım ve İşletme Çalışmaları)

BERGAMA
Aşağıcuma: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)

BORNOVA
Evka 3, Erzene: 00:00 - 03:00 (Şebeke Bakım)
Ergene, Erzene, İnönü, Kazımdirik, Kızılay: 00:00 - 00:15 ve 06:00 - 06:15 (Manevra ve Bakım Çalışmaları)
Mevlana, Doğanlar, Erzene, Evka 3: 00:00 - 06:00 (Şebeke Yenileme)
Erzene, Evka 3: 06:15 - 06:30 (Bakım Çalışması)
Doğanlar, Mevlana, Yunus Emre: 06:30 - 06:45 (Bakım Çalışması)
Erzene, Evka 3: 23:00 - 23:45 (Şebeke Bakım)
Barbaros, Çınar, Gazi Osman Paşa, Işıklar, Karacaoğlan, Kazımdirik, Koşukavak, Rafet Paşa, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Birlik, Tuna: 03:00 - 03:20 (Şebeke Yenileme ve Bakım)

DİKİLİ
Nebiler: 09:00 - 13:00 (Şebeke Bakım)
Çukuralanı: 13:30 - 18:00 (Şebeke Bakım)

FOÇA
Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)
Yenibağarası: 10:00 - 14:00 (Şebeke Bakım)

KARŞIYAKA
Donanmacı, Tuna: 00:30 - 05:00 (Şebeke Bakım)
Mustafa Kemal: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)

KEMALPAŞA
Bağyurdu 29 Ekim, Ovacık, Sarılar, Sinancılar, Yenikurudere: 09:00 - 16:00 (Şebeke Bakım)
Bayramlı, Kamberler, Yenikurudere: 08:45 - 09:00, 09:00 - 17:00 ve 17:00 - 17:30 (Şebeke Bakım)

KINIK
Arpaseki, Aziziye, Cumalı, Fatih, Hamzahocalı, Kınık OSB, Kocaömer, Taştepe: 09:30 - 15:30 (Şebeke Bakım)

KİRAZ
Ceritler: 09:30 - 17:30 (Şebeke Bakım)

ÖDEMİŞ
Yeniceköy: 09:30 - 15:30 (Şebeke Bakım)
Cevizalan, Kutlubeyler: 10:00 - 18:00 (Şebeke Bakım)
Günlüce, İnönü, Kuvvetli, Mursallı, Yeniceköy: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)

TİRE
Adnan Menderes, İhsaniye: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)

TORBALI
Dağteke, Helvacı, Ormanköy: 08:45 - 09:00, 09:00 - 17:00 ve 17:00 - 17:30 (Şebeke Bakım)
Kazım Karabekir: 13:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)

BUCA
Adatepe, Kuruçeşme: 09:00 - 16:00 (Şebeke Bakım)
Belenbaşı, Kırklar: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)

KONAK
Çınarlı, Mersinli: 03:00 - 03:20 (Şebeke Yenileme ve Bakım)

ÇİĞLİ
Aydınlıkevler, Ahmet Taner Kışlalı, Maltepe, Evka - 2: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)

BAYRAKLI
Emek, Gümüşpala, Org. Nafiz Gürman: 10:00 - 10:15, 12:00 - 12:15 ve 10:00 - 12:00 (Şebeke Bakım)
Adalet, Mansuroğlu, Bayraklı: 03:00 - 03:20 (Şebeke Yenileme ve Bakım)

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