Haberler İzmir İzmir’de emekliler rotayı hobilerine çevirdi: Kursa ve gönüllülüğe yoğun ilgi İzmir’de emekliler rotayı hobilerine çevirdi: Kursa ve gönüllülüğe yoğun ilgi İzmir’de emeklilik dönemini evde geçirmek yerine aktif ve üretken bir yaşam sürmek isteyen vatandaşlar, belediyelerin meslek fabrikaları, halk eğitim merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarının kapısını çalıyor. El sanatlarından yabancı dile, dijital okuryazarlıktan doğa sporlarına kadar pek çok farklı alana yönelen İzmirli emekliler, ikinci baharlarını yeni beceriler edinerek değerlendiriyor. HABER MERKEZİ









Şehir genelinde emeklilerin sosyal hayata ve üretime katılımını artıran popüler aktiviteler şu şekilde öne çıkıyor: SANAT VE ZANAAT ATÖLYELERİ

Seramik, Ahşap Boyama ve Ebru: El becerilerini geliştirmek ve stres atmak isteyen emekliler, yerel yönetimlerin kültür merkezlerinde açılan geleneksel sanat ve hobi atölyelerinde hem öğreniyor hem de ürettikleri eserleri sergileme fırsatı buluyor.



Müzik ve Tiyatro Toplulukları: Türk sanat müziği ve halk müziği korolarına katılan emekliler, yıl boyunca düzenledikleri konserlerle İzmirli sanatseverlerle buluşuyor.

DİJİTAL OKURYAZARLIK VE DİL EĞİTİMİ

Akıllı Telefon ve İnternet Kullanımı: Bankacılık işlemlerinden e-Devlet uygulamalarına kadar dijital dünyaya uyum sağlamak isteyen emekliler, teknoloji okuryazarlığı eğitimlerine yoğun katılım gösteriyor.



Yabancı Dil Kursları: Özellikle İngilizce ve Almanca kurslarına kayıt yaptıran emekliler, hem zihinlerini zinde tutuyor hem de yurt dışı seyahatleri için kendilerini geliştiriyor.