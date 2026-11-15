İzmir’de emekliler rotayı hobilerine çevirdi: Kursa ve gönüllülüğe yoğun ilgi

Şehir genelinde emeklilerin sosyal hayata ve üretime katılımını artıran popüler aktiviteler şu şekilde öne çıkıyor:
SANAT VE ZANAAT ATÖLYELERİ
Seramik, Ahşap Boyama ve Ebru: El becerilerini geliştirmek ve stres atmak isteyen emekliler, yerel yönetimlerin kültür merkezlerinde açılan geleneksel sanat ve hobi atölyelerinde hem öğreniyor hem de ürettikleri eserleri sergileme fırsatı buluyor.
Müzik ve Tiyatro Toplulukları: Türk sanat müziği ve halk müziği korolarına katılan emekliler, yıl boyunca düzenledikleri konserlerle İzmirli sanatseverlerle buluşuyor.
DİJİTAL OKURYAZARLIK VE DİL EĞİTİMİ
Akıllı Telefon ve İnternet Kullanımı: Bankacılık işlemlerinden e-Devlet uygulamalarına kadar dijital dünyaya uyum sağlamak isteyen emekliler, teknoloji okuryazarlığı eğitimlerine yoğun katılım gösteriyor.
Yabancı Dil Kursları: Özellikle İngilizce ve Almanca kurslarına kayıt yaptıran emekliler, hem zihinlerini zinde tutuyor hem de yurt dışı seyahatleri için kendilerini geliştiriyor.
DOĞA SPORLARI VE GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİ
Kıyı Temizliği ve Ağaçlandırma: Çevre bilinci yüksek İzmirli emekliler, sivil toplum örgütleriyle birlikte Körfez çevresinde ve mesire alanlarında düzenlenen çevre temizliği ile fidan dikimi etkinliklerinde ön saflarda yer alıyor.
Sabah Yürüyüşleri ve Açık Hava Egzersizleri: Kordon, Bostanlı sahili ve İnciraltı Kent Ormanı'nda sabahın erken saatlerinde bir araya gelen yürüyüş grupları, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sosyalleşmeyle birleştiriyor.