Haberler İzmir İzmir’in en güzel piknik alanları: Doğayla iç içe kaçış rotaları İzmir’in en güzel piknik alanları: Doğayla iç içe kaçış rotaları İzmir, hem şehir merkezine yakın konumda hem de çevre ilçelerde sunduğu doğal güzelliklerle hafta sonu kaçamakları ve piknik organizasyonları için zengin seçenekler barındırıyor. Orman dokusu, gölet manzarası ve sahil esintisini bir arada sunan piknik alanları, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen İzmirlilerin uğrak noktası oluyor. HABER MERKEZİ









Aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz, İzmir'in öne çıkan piknik ve mesire alanları şu şekilde sıralandı: ŞEHİR MERKEZİNE YAKIN ROTALAR

İnciraltı Kent Ormanı (Balçova): Deniz kenarında yürüyüş yolları, geniş çim alanları ve bisiklet parkurlarıyla şehir merkezinden ayrılmadan doğayla buluşmak isteyenler için en popüler noktalardan biri.



Sasalı Piknik Alanı (Çiğli): Doğal Yaşam Parkı'nın hemen yanı başında bulunan alan; geniş yeşil dokusu, yürüyüş güzergâhları ve çocuk oyun alanlarıyla özellikle çocuklu ailelerin ilk tercihi oluyor.



Buca Kaynaklar Mesire Alanı (Buca): Çınar ağaçlarının gölgesinde, köy kahvaltısı ve mangal imkânı sunan bölge, serin havasıyla yaz aylarında dahi yoğun ilgi görüyor.

GÖLET VE ORMAN MANZARALI ALANLAR

Karagöl Tabiat Parkı (Menemen - Yamanlar): Yamanlar Dağı eteklerinde yer alan krater gölü çevresi; söğüt ağaçları, seyir terasları ve huzurlu atmosferiyle doğa fotoğrafçılarının ve piknikçilerin gözdesi konumunda.



Çiçekliköy (Bornova): Şehre sadece 15-20 dakika mesafede bulunan Çiçekliköy, çam ormanlarının içerisine gizlenmiş piknik alanları ve serpme kahvaltı mekânlarıyla biliniyor.



Gölcük Yaylası (Ödemiş): Yüksek rakımı sayesinde yaz sıcağından kaçmak isteyenlerin tercih ettiği yayla, göl kenarındaki piknik masaları ve çam kokulu havasıyla öne çıkıyor.