İzmir’in en güzel piknik alanları: Doğayla iç içe kaçış rotaları

Aileniz ve sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz, İzmir'in öne çıkan piknik ve mesire alanları şu şekilde sıralandı:
ŞEHİR MERKEZİNE YAKIN ROTALAR
İnciraltı Kent Ormanı (Balçova): Deniz kenarında yürüyüş yolları, geniş çim alanları ve bisiklet parkurlarıyla şehir merkezinden ayrılmadan doğayla buluşmak isteyenler için en popüler noktalardan biri.
Sasalı Piknik Alanı (Çiğli): Doğal Yaşam Parkı'nın hemen yanı başında bulunan alan; geniş yeşil dokusu, yürüyüş güzergâhları ve çocuk oyun alanlarıyla özellikle çocuklu ailelerin ilk tercihi oluyor.
Buca Kaynaklar Mesire Alanı (Buca): Çınar ağaçlarının gölgesinde, köy kahvaltısı ve mangal imkânı sunan bölge, serin havasıyla yaz aylarında dahi yoğun ilgi görüyor.
GÖLET VE ORMAN MANZARALI ALANLAR
Karagöl Tabiat Parkı (Menemen - Yamanlar): Yamanlar Dağı eteklerinde yer alan krater gölü çevresi; söğüt ağaçları, seyir terasları ve huzurlu atmosferiyle doğa fotoğrafçılarının ve piknikçilerin gözdesi konumunda.
Çiçekliköy (Bornova): Şehre sadece 15-20 dakika mesafede bulunan Çiçekliköy, çam ormanlarının içerisine gizlenmiş piknik alanları ve serpme kahvaltı mekânlarıyla biliniyor.
Gölcük Yaylası (Ödemiş): Yüksek rakımı sayesinde yaz sıcağından kaçmak isteyenlerin tercih ettiği yayla, göl kenarındaki piknik masaları ve çam kokulu havasıyla öne çıkıyor.
YARIMADA VE SAHİL HATTINDAKİ MESİRE YERLERİ
Tanay Tabiat Parkı (Çeşme - Ilıca): Denize sıfır konumu ve kızılçam ormanlarıyla dikkat çeken park, hem denize girmek hem de gölgede piknik yapmak isteyenlere eşsiz bir imkân sağlıyor.
Ekmeksiz Plajı ve Tabiat Parkı (Seferihisar - Sığacık): Sığacık'ın sakin doğası içerisinde yer alan bölge, berrak denizi ve çam ağaçlarıyla çevrili piknik alanlarıyla huzurlu bir gün vadediyor.
Menderes Gümüldür Tabiat Parkı (Menderes): Sahil şeridi boyunca uzanan ormanlık alanda yer alan park; kamp, piknik ve deniz keyfini bir arada yaşamak isteyenler için ideal koşullar sunuyor.