İZBAN kullanacaklar dikkat! Alsancak ve Hilal istasyonları geçici süreyle kapatıldı

İZBAN'da sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle Alsancak ve Hilal istasyonları geçici olarak işletime kapatıldı. Onarım çalışmaları sürerken İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Halkapınar-Alsancak arasında otobüs ve tramvaylarla alternatif ulaşım sağlanıyor.
İZBAN Alsancak İstasyonu'nda arıza yapan bir trene müdahale sırasında katener telinin kopması nedeniyle Alsancak ve Hilal istasyonları geçici süreyle işletime kapatıldı. Tren seferleri Kemer–Halkapınar güzergâhı üzerinden sürdürülüyor.
Hattı kullanan yolcuların mağduriyetini en aza indirmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alternatif ulaşım imkânları sağlanıyor. Halkapınar–Alsancak arasında 845 Demiryolu Takviye hattı otobüsleri ve tramvay seferleriyle aktarma imkânı oluşturuldu.
Katener hattındaki onarım çalışmalarının devam ettiği, hattın en kısa sürede yeniden işletmeye açılmasının hedeflendiği belirtildi.