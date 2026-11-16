İZBAN kullanacaklar dikkat! Alsancak ve Hilal istasyonları geçici süreyle kapatıldı

İZBAN'da sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle Alsancak ve Hilal istasyonları geçici olarak işletime kapatıldı. Onarım çalışmaları sürerken İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Halkapınar-Alsancak arasında otobüs ve tramvaylarla alternatif ulaşım sağlanıyor.