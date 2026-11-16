İZMİR SU KESİNTİSİ 16 KASIM PAZARTESİ | İZSU DUYURDU

İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerini İZSU duyurdu. Peki bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İşte yanıtı...
İZMİR SU KESİNTİSİ
BUCA UFUK 16.11.2026 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ GAZİPAŞA, SALİMBEY 16.11.2026 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA MAVİŞEHİR 16.11.2026 saat 09:11 ile 11:11 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 16.11.2026 saat 09:00 ile 11:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖREN EGEMEN, ÖREN 75.YIL CUMHURİYET 16.11.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ YENİ 16.11.2026 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA RÜSTEM, TORASAN 16.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ZEYTİNELİ 16.11.2026 saat 08:58 ile 10:58 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI 16.11.2026 saat 07:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.