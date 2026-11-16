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Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 16 KASIM PAZARTESİ | İZSU DUYURDU

İZMİR SU KESİNTİSİ 16 KASIM PAZARTESİ | İZSU DUYURDU

İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'in hangi ilçesinde kaç saat su kesintisi yaşanacak? Sular ne zaman gelecek? İşte16 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerini İZSU duyurdu. Peki bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İşte yanıtı...

İZMİR SU KESİNTİSİ

BUCA UFUK 16.11.2026 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ GAZİPAŞA, SALİMBEY 16.11.2026 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA MAVİŞEHİR 16.11.2026 saat 09:11 ile 11:11 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 16.11.2026 saat 09:00 ile 11:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA ÖREN EGEMEN, ÖREN 75.YIL CUMHURİYET 16.11.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ YENİ 16.11.2026 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA RÜSTEM, TORASAN 16.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

URLA ZEYTİNELİ 16.11.2026 saat 08:58 ile 10:58 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI 16.11.2026 saat 07:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

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