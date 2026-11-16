Haberler İzmir İzmir'de ara tatil planı yapanlar buraya! Çocuklarla gidebileceğiniz en güzel yerlerden biri İzmir'de ara tatil planı yapanlar buraya! Çocuklarla gidebileceğiniz en güzel yerlerden biri Ara tatilde ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirmek ve şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenler için İzmir'in gözde ilçelerinden Foça, dikkat çeken gezi rotaları arasında yer alıyor. Masmavi koyları, tarihi taş evleri, balıkçı tekneleriyle süslü sahili ve birbirinden güzel doğal manzaralarıyla ziyaretçilerini büyüleyen Foça, kısa bir tatil kaçamağı yapmak isteyenlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Üstelik ilçede keşfedilecek yerler yalnızca plajlarla da sınırlı değil. İşte ara tatilde Foça'ya gitmek için birbirinden güzel nedenler... HABER MERKEZİ









İzmir'in en güzel sahil ilçelerinden Foça, görenleri kendine hayran bırakan koyları, binlerce yıllık tarihi ve huzur veren atmosferiyle tatilcilerin ilgisini çekiyor. Homeros'un destanlarına konu olan kayalıklarından tarihi sokaklarına, balıkçı limanından meşhur dibek kahvesine kadar pek çok güzelliği bir arada sunan Foça, kısa süreli tatil planları için ideal bir keşif rotası. İşte Foça'ya gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerler...

İzmir şehir merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Foça, doğal liman özelliği taşıyan özel coğrafyasıyla dikkat çekiyor. Adını Akdeniz foku anlamına gelen Phokaia kelimesinden alan ilçe, tarih boyunca önemli bir denizcilik ve ticaret merkezi oldu. Eski Foça'nın sahil boyunca sıralanan balıkçı tekneleri, dar sokakları, taş mimarili evleri ve gün batımı manzarası bölgeye kendine özgü bir atmosfer kazandırıyor. Yeni Foça ise daha modern yerleşimi ve yazlık yaşamıyla öne çıkıyor.