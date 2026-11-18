İzmir’de emeklilerin yeni yaşam adresi belli oldu: Hem sağlık hizmetlerine yakın hem de komşuluk kültürünün yaşadığı o ilçeler

Ege'nin incisi İzmir'de aktif, güvenli ve konforlu bir yaşam sürmek isteyen emekliler, kalıcı ikamet tercihlerini yaparken sadece manzaraya değil; sağlık kurumlarına erişime, düz yürüyüş alanlarına ve sosyal dayanışma ortamına da dikkat ediyor. Kent genelinde yapılan değerlendirmelerde, emeklilerin uzun vadeli yaşam kalitesini artıran belirli ilçeler ve semtler ön plana çıkıyor.

BALÇOVA VE TELEFERİK ÇEVRESİ

Üniversite hastanesine ve sağlık merkezlerine olan yakınlığıyla emekliler için büyük bir güvence sunan Balçova, düzenli şehir planlaması ve düz ayak yapısıyla yaşamı kolaylaştırıyor. Alışveriş merkezlerine, semt pazarlarına ve termal tesislere yürüyerek ulaşım imkanı sunan ilçe, hem dinamik hem de güvenli bir yaşam arayanların ilk tercihleri arasında bulunuyor.