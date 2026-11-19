AK Parti'de çok iyi karşılandığını dile getiren Tugay, İzmir'in sorunlarının çözümü noktasında önemli mesafeler alınacağına inandığını söyledi.



Tugay, kamuoyunda zaman zaman dile getirilen "İzmirli ne yaparsanız yapın hizmete oy vermez" anlayışının yanlış olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "İzmirli hizmete oy verir. İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor, yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir." ifadelerini kullandı.



