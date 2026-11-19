



Sanayinin işlerini yürütmesi, kendilerine ürün ve hizmet sunulmasını kolaylaştırmak gerektiğini belirten Browne, "Mevcut olan ürün ve hizmetlere yönelirsek sanayinin bize çözüm sunma imkanı artar. Dünyanın en iyi ürünleri, en çok tercih edilen ürünlerdir. Çünkü bu ürünler bir sorunu çözüyor ve çok sayıda insan da bu çözümlerden fayda sağlıyor. Kendi ihtiyaçlarımızı sanayide, özellikle de ticari sektörde karşılığı bulunan sorunlarla örtüştürmeye çalışırsak sanayinin bize destek olma ve başarılı sonuçlar elde etme olasılığı artar." ifadelerini kullandı.



Projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlamak konusunda geçmişte eksikliklerinin bulunduğunu ve bu konuda hala sorun yaşandığını ancak açığı kapattıklarını dile getiren Browne, şöyle devam etti:



"Proje talebinde yüzde 20 ile 30'luk bir artışı karşılayabilecek kapasiteyi geliştirmemiz gerekiyor. 2,7 milyar dolarlık rakamdan söz ettik. Bu önceki döneme kıyasla daha yüksek bir rakam. Kuruluşun bu hedefi gerçekleştirebilmek için daha verimli çalışması gerekiyor. Malzeme ve sistemlerde yıpranma ve kayıp yaşanması gerçek bir durum. Üretim hacmi ve miktarları konusunda daha iddialı olmamız gerekiyor."