Son dakika İzmir haberleri... Kaza, dün saat 17.40 sıralarında Limanreis Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonet, orta şeritte ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle sol şeride yöneldi.

KAMYONET DEVRİLEREK SÜRÜKLENDİ

Bu sırada önündeki kamyonu fark eden sürücü çarpmamak için direksiyonu sağa kırınca, kendi şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet, devrilerek bir süre sürüklendi.