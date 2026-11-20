Uluç için ilk olarak İzmir Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi. Ardından Alsancak Hocazade Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine aile üyelerinin yanı sıra Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile sevenleri katıldı. Uluç'un cenazesi, kılınan namazın ardından Güvendik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk basınına uzun yıllar emek veren ve özellikle spor gazeteciliği alanındaki çalışmalarıyla tanınan duayen gazeteci Öcal Uluç, bir süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde tedavi görüyordu. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Uluç, yapılan tüm müdahalelere rağmen 89 yaşında hayatını kaybetti.

ÖCAL ULUÇ KİMDİR?

1937 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinde dünyaya gelen Öcal Uluç, meslek hayatı boyunca Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte görev yaptı. Uluç; Tercüman, Güneş ve Türkiye gazeteleri gibi çeşitli yayın kuruluşlarının spor servislerinde yazarlık, yöneticilik ve temsilcilik görevlerini üstlendi.

Türkiye gazetesinde uzun yıllar kaleme aldığı "Uluç Market" başlıklı köşesinde sporun yanı sıra gündeme ilişkin değerlendirmelerini de okurlarıyla paylaştı.

Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un ağabeyi olan Öcal Uluç, gazeteci ve siyasetçi Mehmet Ali Kışlalı ile gazeteci ve akademisyen Ahmet Taner Kışlalı'nın da kuzeniydi.

Subay ve 13. Dönem milletvekili Fuat Uluç'un oğluydu.