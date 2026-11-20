EN UCUZ KİRALAR KİRAZ VE ÖDEMİŞ'TE!

İzmir'de yüksek kira bedellerinin yanı sıra daha ekonomik konut arayanların tercih edebileceği ilçeler de bulunuyor. Verilere göre Kiraz, ortalama 18 bin TL kira bedeliyle İzmir'in en ucuz ilçesi olarak öne çıkıyor. Kiraz'ı 21 bin TL ile Ödemiş, 24 bin TL ile Bergama izliyor.

İzmir'in en ucuz 3 ilçesi ise şöyle:

Kiraz: 18.000 TL

Ödemiş: 21.000 TL

Bergama: 24.000 TL