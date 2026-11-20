İzmir haberleri... İzmir'de kiralık ev arayan vatandaşlar için hangi ilçenin daha pahalı, hangisinin daha uygun olduğu merak konusu olmaya devam ediyor. Peki İzmir'de yaşamak için en yüksek kira hangi ilçede ödeniyor? Daha uygun fiyatlı ev arayanlar hangi ilçelere yönelmeli? Kasım 2026 kira verileri, kentteki fiyat farkını gözler önüne serdi. İşte İzmir'in en ucuz ve en pahalı kiralarının bulunduğu o ilçeler…
İZMİR'DE KİRALAR HANGİ İLÇELERDE CEP YAKIYOR?
İzmir'de konut kiralarındaki ilçe bazlı farklılıklar dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle sahil bölgeleri ve yüksek talep gören yerleşim alanlarında kira bedelleri yükselirken, bazı ilçelerde daha uygun fiyatlı konut seçenekleri öne çıkıyor. Kasım 2026 verileri, İzmir'de kiralık ev arayan vatandaşların bütçelerini doğrudan etkileyen önemli bir tabloyu ortaya koyuyor.
İZMİR'İN EN PAHALI KİRA İLÇESİ GÜZELBAHÇE OLDU!
İzmir'de kira fiyatlarının en yüksek olduğu ilçelerin başında Güzelbahçe geliyor. Ortalama 90 bin TL kira bedeliyle listenin ilk sırasında bulunan Güzelbahçe'yi, 55 bin TL ile Urla ve Narlıdere takip ediyor. Özellikle bu üç ilçedeki kira seviyeleri, İzmir genelindeki konut piyasasında yaşanan fiyat farklılığını gözler önüne seriyor.
İzmir'in en pahalı 3 ilçesi şöyle sıralandı:
Güzelbahçe: 90.000 TL
Urla: 55.000 TL
Narlıdere: 55.000 TL
EN UCUZ KİRALAR KİRAZ VE ÖDEMİŞ'TE!
İzmir'de yüksek kira bedellerinin yanı sıra daha ekonomik konut arayanların tercih edebileceği ilçeler de bulunuyor. Verilere göre Kiraz, ortalama 18 bin TL kira bedeliyle İzmir'in en ucuz ilçesi olarak öne çıkıyor. Kiraz'ı 21 bin TL ile Ödemiş, 24 bin TL ile Bergama izliyor.
İzmir'in en ucuz 3 ilçesi ise şöyle:
Kiraz: 18.000 TL
Ödemiş: 21.000 TL
Bergama: 24.000 TL
GÜZELBAHÇE İLE KİRAZ ARASINDA 72 BİN TL FARK VAR!
İzmir'de kira fiyatları arasındaki uçurum, en pahalı ve en ucuz ilçeler karşılaştırıldığında daha net ortaya çıkıyor. Güzelbahçe'de ortalama kira 90 bin TL seviyesindeyken Kiraz'da bu rakam 18 bin TL olarak öne çıkıyor. İki ilçe arasındaki aylık fark tam 72 bin TL'ye ulaşıyor.
Bu tablo, İzmir'de ev arayan vatandaşların yalnızca kira bedelini değil, ilçelerin konumunu, ulaşım imkanlarını ve yaşam koşullarını da dikkate alması gerektiğini gösteriyor.