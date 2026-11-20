Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 20 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde saatlerce kesinti yaşanacak? İşte 21 Kasım İzmir elektrik kesintisi...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 21 KASIM
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3870296
Siteler
10:00 - 14:00
Şakran Sayfiye (3150. Sk., 3152. Sk., 3154. Sk., 3156. Sk., 3157. Sk., 3159. Sk., 3160. Sk., 3161. Sk., 3161/1. Sk., 3161/2. Sk., 3162. Sk., 3163. Sk., 3165. Sk., 3166. Sk., 3167. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Yenişakran Atatürk Cd.)
16:00 - 20:00
Şakran Hasbi Efendi (2. Çevre Yolu Cd., 3285. Sk., 3287. Sk., Gazi Cd., Şair Namık Kemal Cd.), Şakran Sayfiye (2. ÇEVRE YOLU, 2. Çevre Yolu Cd., 3150. Sk., 3155. Sk., 3156. Sk., 3157. Sk., 3169. Sk., 3172. Sk., 3174. Sk., 3176. Sk., 3176/1. Sk., 3176/3. Sk., İzmir Çanakkale Yolu, Şair Namık Kemal Cd., Vali Kazım Dirik Cd.)
16:00 - 20:00
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3869719
Yeşilova (Göl Çıkmazı Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Yeşilova Park Sk.)
09:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3866260
Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)
09:30 - 17:30
Ahmetbeyler, Avunduruk (Avunduruk Köyü İç Yolu), Çitköy (Ahmetbeyler Köyü İç Yolu), Gökçeyurt (Gökçeyurt Köyü İç Yolu), Hamzalısüleymaniye (HAMZALISÜLEYMANİYE SK., Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu), Kaleardı (Kaleardı Köyü İç Yolu, Kaleardı Yolu), Mahmudiye (Mahmudiye Köyü İç Yolu), Üçtepe (Üçtepe Köyü İç Yolu, Üçtepe Küme Evleri), Yukarıkırıklar (Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu)
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3870324
Mevlana (1700. Sk., 1701. Sk., 1701/2. Sk., 1707/3. Sk., 1707/4. Sk., 1707/5. Sk., Park İçi Yolu)
09:00 - 15:00
Barbaros (5329. Sk., 5329/1. Sk.)
10:00 - 16:00
Meriç (4310. Sk., 5701. Sk., 5702. Sk., 5703. Sk., 5703/1. Sk., 5705. Sk., 5706. Sk., 5707. Sk., 5708. Sk., 5710. Sk., 5711. Sk., 5711/1. Sk., 5711/11. Sk., 5711/13. Sk., 5711/15. Sk., 5711/17. Sk., 5711/19. Sk., 5711/2. Sk., 5711/21. Sk., 5711/23. Sk., 5711/25. Sk., 5711/27. Sk., 5711/29. Sk., 5711/3. Sk., 5711/4. Sk., 5711/5. Sk., 5711/6. Sk., 5711/7. Sk., 5711/9. Sk., 5712. Sk., 5712/1. Sk., 5717. Sk., 5746. Sk.), Merkez (4369. Sk., 4432. Sk., 4434. Sk., 4503. Sk., 4505. Sk., 4505/1. Sk., 4507. Sk., 4507/1. Sk., 4509. Sk., 4510. Sk., 4511. Sk., 4513. Sk., 4515. Sk., 4517. Sk., 4519. Sk., 4519/1. Sk., 4519/2. Sk., 4519/3. Sk., 4521. Sk., 4521/1. Sk., 4523. Sk., 4525. Sk., 4525/1. Sk., 4527. Sk., 4529. Sk., 4535. Sk., 4537. Sk., 4545. Sk., 4551. Sk., 4552. Sk., 4554. Sk., 4556. Sk., 4558. Sk., 4560. Sk., 4564. Sk., 4564/1. Sk., 4566. Sk., 4566/1. Sk., 4568. Sk., 4572. Sk., 4574. Sk., 4576. Sk., 4576/1. Sk., 4579. Sk., 4580. Sk., 4580/1. Sk., 4580/3. Sk., 4582. Sk., 4584. Sk., 4586. Sk., 4588. Sk., 4588/1. Sk., Fevzi Paşa Cd., Kıvanç Cd., Yener Cd.), Serintepe (4277. Sk., 4279. Sk., 4281. Sk., 4287. Sk., 4304. Sk., 4310. Sk., 4312. Sk., 4314. Sk., 4316. Sk., 4316/1. Sk., 4316/2. Sk., 4318. Sk., 4319. Sk., 4319/1. Sk., 4320. Sk., 4321. Sk., 4322. Sk., 4322/1. Sk., 4323. Sk., 4324. Sk., 4324/1. Sk., 4325. Sk., 4326. Sk., 4327. Sk., 4328. Sk., 4329. Sk., 4330. Sk., 4331. Sk., 4332. Sk., 4333. Sk., 4333/1. Sk., 4334. Sk., 4336. Sk., 4338. Sk., 4338/1. Sk., 4342. Sk., 4346. Sk., 4348. Sk., 4348/1. Sk., 4354. Sk., 4354/1. Sk., 4371/2. Sk., 4373. Sk., 4375. Sk., 4376. Sk., 4377. Sk., 4398. Sk., 4400. Sk., Kandere Parkı, Kemalpaşa Cd., Kıvanç Cd.), Zafer (4291. Sk., 4322. Sk., 4335. Sk., 4336. Sk., 4336/1. Sk., 4340. Sk., 4340/1. Sk., 4376. Sk., 4380. Sk., 4382. Sk., 4384. Sk., 4386. Sk., 4386/1. Sk., 4386/2. Sk., 4388. Sk., 4388/1. Sk., 4388/2. Sk., 4388/3. Sk., 4400. Sk., 4401. Sk., Kıvanç Cd.)
00:00 - 00:30
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3870467
Bademli (Bademli 1. Sk., BADEMLİ 1/2, Bademli 10. Sk., Bademli 11. Sk., Bademli 11/1. Sk., Bademli 13. Sk., Bademli 14. Sk., Bademli 14/1. Sk., Bademli 15. Sk., Bademli 16. Sk., Bademli 17. Sk., Bademli 18. Sk., Bademli 19. Sk., Bademli 20. Sk., Bademli 20/1. Sk., Bademli 21. Sk., Bademli 22. Sk., Bademli 23. Sk., Bademli 24. Sk., Bademli 25. Sk., Bademli 26. Sk., Bademli 27. Sk., Bademli 28. Sk., Bademli 29. Sk., Bademli 3. Sk., Bademli 30. Sk., Bademli 31. Sk., Bademli 31/1. Sk., Bademli 32. Sk., Bademli 33. Sk., BAdemli 34. Sk., Bademli 35. Sk., Bademli 36. Sk., Bademli 37. Sk., Bademli 38. Sk., Bademli 39. Sk., Bademli 4. Sk., Bademli 40. Sk., Bademli 41. Sk., Bademli 42. Sk., Bademli 44. Sk., Bademli 44/1. Sk., Bademli 45. Sk., Bademli 46. Sk., Bademli 48. Sk., Bademli 5. Sk., Bademli 50. Sk., Bademli 52. Sk., Bademli 54. Sk., Bademli 55. Sk., Bademli 6. Sk., Bademli 6/1. Sk., Bademli 7. Sk., Bademli 7/1 Sk., Bademli 8. Sk., Bademli 9. Sk., Bademli Pissa Sk., Bademli Sk., Ertaslar Tatil Köyü, Huzur Kamping, Rüzgar Sk., Site İç Yolu), Uzunburun (Yenişehirliler 1. Sk., Yenişehirliler 2. Sk., Yenişehirliler 3. Sk., Yenişehirliler 4. Sk., Yenişehirliler. 6 Sk., Zümrüt Sk.), Yahşibey (Bademli Sk., Yahşibey 1. Sk., Yahşibey 10. Sk., Yahşibey 11. Sk., Yahşibey 12. Sk., Yahşibey 14. Sk., Yahşibey 16. Sk., Yahşibey 3. Sk., Yahşibey 4. Sk., Yahşibey 5. Sk., Yahşibey 5/1. Sk., Yahşibey 5/2. Sk., Yahşibey 6. Sk., Yahşibey 7. Sk., Yahşibey 8. Sk.)
10:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3869930
Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)
09:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3871071
İmbatlı (1595. Sk., 1777/5. Sk., 1777/6. Sk., 6071. Sk., 6071/1. Sk., 6071/2. Sk., 6074. Sk., 6098. Sk.)
09:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3869863
Çınarköy (5010. Sk., Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Kemal Paşa Çınarköy Cd., Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri), Kızılüzüm (5010. Sk., 5011. Sk., Kemalpaşa Kızılüzüm Cd., Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri)
10:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3871078
Aydoğdu (Kocaçınarlar Küme Evleri), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri)
09:15 - 17:15
MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3871199
Alaniçi (Alaniçi Küme Evleri), Bağcılar (Bağcılar Küme Evleri), Çaltı (ÇALTI), Karaorman (Karaorman Küme Evleri, Karaorman Yolu)
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3870611
Gölcük (Çınardibi Sk., Doğa Sk., İsmet İnönü Cd., Mavigöl Cd.)
10:00 - 15:30
Balabanlı (Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Emmioğlu (2. Şeytanlı Karaağaç Çiftlik Mevki Sk., Balabanlı Yolu Cd.), Ertuğrul, Gereli (Gereli Küme Evleri), Karakova (Balabanlı Yolu Cd., Karakova Küme Evleri), Ovakent, Umurbey (Sakallı Kuyu-Oturakkuyu Mevkii Küme Evleri, Soğucaksu - Tekçınar Mevkii Küme Evleri), Yolüstü
09:00 - 16:00
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3870469
Kireli
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3871336
Kaplancık, Pancar
09:00 - 17:00
Çapak, Torbalı
09:00 - 12:00
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3870033
Kuşçular (8020. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8026. Sk., 8028. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8058/1. Sk., Kuşçular Cd.)
09:30 - 17:00
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3871589
Halıköy (Ovacık Küme Evleri, Ovacık Yaylası Küme Evler, Ovacık Yaylası Küme Evleri), Kurudere (Davulcular Küme Evleri, Doğa Sk., İçmece Sk., kurudere iç yol)
01:00 - 01:15
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3866340
Belenbaşı (3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3009. Sk., 3010. Sk., 3013. Sk., Beylik Cd., Hürriyet Cd.)
09:00 - 17:00
29 Ekim (2174. Sk., 2175. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2179. Sk., 2180. Sk., 2184. Sk., 2185. Sk., 2186. Sk., 2187. Sk., 2188. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2192. Sk., 2193. Sk., 2194. Sk., 2205. Sk., Atatürk Cd.)
09:00 - 14:30
Hürriyet (448. Sk., 469. Sk., 471. Sk., 473. Sk., 492. Sk., 492/1. Sk., 494. Sk., Aydın Hatboyu Cd., Hasan Şarlayan Sk., Mehmet Akif Cd., Namık Kemal Cd.)
09:00 - 09:30
Adatepe (2/7, 2/9. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 29, 29/1. Sk., 3. Sk., 3/1. Sk., 30. Sk., 32. Sk., 34. Sk., 47. Sk., 9. Sk., Başarı Cd., Kıbrıs Cd.)
10:45 - 11:15
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3871262
Çınarlı (1557. Sk., 1560. Sk., 1560/1. Sk., 1561. Sk., 1562. Sk., 1563. Sk., Otobüs Durağı)
00:00 - 07:00
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3871336
Çakaltepe (7320. Sk.), Çileme (7541. Sk., Karakuyu Sk., Karakuyu Yolu Cd.), İTOB OSB (Kazım Karabekir Cd.), Karakuyu (7650. Sk., 7651. Sk., 7652. Sk., 7653. Sk., 7654. Sk., 7655. Sk., 7656. Sk., 7657. Sk., 7657/1. Sk., 7657/2. Sk., 7659. Sk., 7660. Sk., 7661. Sk., 7662. Sk., Karakuyu Sk., Karakuyu Yolu Cd.), Tekeli Atatürk (9001. Sk., 9003. Sk., 9003/1. Sk., 9007. Sk., 9009. Sk., 9011. Sk., 9011/1. Sk., 9013. Sk., 9015. Sk., 9030. Sk., 9030/6. Sk., 9030/7. Sk., 9034. Sk., 9035. Sk., 9036. Sk., 9041. Sk., 9044/1. Sk., 9052/3. Sk., Barbaros Hayrettin Sk., Cami Sk., Çayır Sk., Dedeoğlu Sk., Demiryolu Sk., Dumlupınar Sk., Düz Ova Sk., Fırat Sk., Gülistan Sk., Haliç Sk., Kazım Karabekir Cd., Laleli Sk., Mustafa Kemal Atatürk Blv., Nene Hatun Sk., Osman Kibar Sk., Osmangazi Sk., Pelin Sk., Şair Namık Kemal Sk., Sakarya Sk., Şehit Er İbrahim Kocagöbek Sk., Süleyman Çelebi Cd.), Tekeli Fevzi Çakmak (9002. Sk., 9004. Sk., 9004/1. Sk., 9006. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9020. Sk., 9020/14. Sk., 9020/15, 9020/2. Sk., 9020/3. Sk., 9020/9. Sk., 9021, 9021/2 sok, 9021/3. Sk., 9021/4. Sk., 9023. Sk., 9023/1. Sk., 9024. Sk., 9024/1. Sk., 9024/10. Sk., 9024/11. Sk., 9024/12. Sk., 9024/4. Sk., 9024/5. Sk., 9024/6. Sk., 9024/7. Sk., 9024/8. Sk., 9025. Sk., 9025/3. Sk., 9025/4. Sk., 9026/1. Sk., 9026/2. Sk., 9026/3. Sk., 9027. Sk., 9027/2. Sk.
09:00 - 17:00
Oğlananası Atatürk
09:00 - 11:00
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3870755
Atatürk (8809/11. Sk., 8809/12. Sk., 8809/18. Sk., 8841. Sk.)
09:00 - 13:00
Evka-5 (8927. Sk., 8927/2. Sk., 8927/3. Sk., 8927/4. Sk., 8927/7. Sk.)
14:00 - 18:00
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3871210
Atıfbey (Abdülhamit Yavuz Cd.), Yeşil (Abdülhamit Yavuz Cd.)
09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3871070
Alpaslan (1615/14. Sk., 1615/15. Sk., 1615/18. Sk., 1615/5. Sk., 1615/6. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1619/1. Sk., 1620/1. Sk., 1620/10. Sk., 1620/11. Sk., 1620/15. Sk., 1620/16. Sk., 1620/17. Sk., 1620/18. Sk., 1620/2. Sk., 1620/29. Sk., 1620/3. Sk., 1620/4. Sk., 1620/5. Sk., 1620/6. Sk., 1620/62. Sk., 1620/64. Sk., 1620/65. Sk., 1620/66. Sk., 1620/7. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 2183. Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/12. Sk., 1615/13. Sk., 1615/15. Sk., 1615/16. Sk., 1615/19. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1615/9. Sk., 1637/21. Sk., 2177. Sk., 2181. Sk., 2181/10. Sk., 2181/13. Sk., 2181/5. Sk., 2181/6. Sk., 2181/7. Sk., 2181/8. Sk., 2181/9. Sk., 2182. Sk., 2183. Sk., 2188. Sk., 2188/4. Sk., 2188/6. Sk., 2191. Sk.), Çiçek (1610. Sk., 1611. Sk., 1612/1. Sk., 1615. Sk., 1615/1. Sk., 1615/12. Sk., 1615/20. Sk., 1615/21. Sk., 1615/23. Sk., 1615/3. Sk., 1615/4. Sk., 1615/5. Sk., 1616. Sk., 1616/1. Sk., 1618. Sk., 1618/1. Sk., 1619. Sk., 1619/1. Sk., 1637/1. Sk., 1637/10. Sk., 1637/11. Sk., 1637/12. Sk., 1637/13. Sk., 1637/14. Sk., 1637/15. Sk., 1637/16. Sk., 1637/17. Sk., 1637/18. Sk., 1637/23. Sk., 1637/8. Sk., 1639. Sk., Adil Akçamlı Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Fuat Edip Baksı (1602. Sk., 1603. Sk., 1605. Sk., 1611. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1620/3. Sk., 1622. Sk., 1624. Sk., 1629. Sk., 1630. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., 1641. Sk., Adil Akçamlı Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.)
10:00 - 10:15
Körfez (7384. Sk., 7384/8. Sk., 7479/1. Sk., 7479/11. Sk., 7479/2. Sk., 7479/5. Sk., 7479/6. Sk., 7479/7. Sk., 7479/8. Sk., 7479/9. Sk.)
09:00 - 17:00
Onur (7357. Sk., 7357/1. Sk., 7371. Sk., 7398/4. Sk., 7398/5. Sk., 7398/6. Sk., 7398/7. Sk.)
Org. Nafiz Gürman (7098. Sk., 7098/1. Sk., 7098/2. Sk., 7113. Sk., 7115. Sk., 7115/1. Sk., 7117. Sk., 7118. Sk., 7119. Sk., 7120. Sk., 7120/1. Sk., 7121. Sk., 7121/1. Sk., 7122. Sk., 7122/1. Sk., 7122/2. Sk., 7150. Sk., 7151. Sk., 7163. Sk., Atatürk Cd., Kubilay Cd., Şehit Orhan Bozkurt Sk.)
09:00 - 17:00