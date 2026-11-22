Haberler İzmir İzmir Karşıyaka'da trafik için büyük dönüşüm! Projede sona yaklaşıldı İzmir Karşıyaka'da trafik için büyük dönüşüm! Projede sona yaklaşıldı İzmir’in Karşıyaka ilçesinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı rahatlatmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan Anadolu Caddesi Yol ve Kavşak Düzenlemesi Projesi’nde önemli aşama kaydedildi. Proje kapsamında yıkılması planlanan 30 yapının 23’ünün yıkımı tamamlanırken, kalan 7 yapı için çalışmalar sürüyor. Projeyle, bölgedeki trafik akışının rahatlatılması ve sürücülere daha konforlu ulaşım sağlanması amaçlanıyor. HABER MERKEZİ









İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka'da hayata geçirmeyi planladığı "Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi Yol ve Kavşak Düzenlemesi Projesi" kapsamında kamulaştırma ve yıkım çalışmalarında önemli ilerleme kaydedildi. Proje güzergâhında yıkılması planlanan 30 yapıdan 23'ünün yıkımı tamamlandı. Kalan 7 yapıya ilişkin işlemlerin sonuçlandırılması için çalışmalar sürüyor.





İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım konforunu artırmak ve trafik yoğunluğuna çözüm üretmek amacıyla Karşıyaka'da başlattığı Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi Yol ve Kavşak Düzenlemesi Projesi'nde kamulaştırma ve yıkım sürecinde sona yaklaştı. Projeyle Ahmet Kemal Baysak Bulvarı ile Anadolu Caddesi arasında doğrudan ve kesintisiz ulaşım bağlantısı kurulması hedefleniyor. Bu kapsamda, proje güzergâhında bulunan 30 yapının 23'ünün yıkımı tamamlandı.