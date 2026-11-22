Ücreti yüksek bulduğu için işlemi yaptırmadan hastaneden ayrılan vatandaş, aynı gün başka bir özel hastaneye başvurduğunda ise aynı test için yalnızca 500 TL istendiğini aktarıyor. Aynı işlem için iki özel hastane arasında 5 kat fiyat farkına isyan eden vatandaş fiyatların neye göre belirlendiğini sorguluyor.

10 KATA KADAR VARIYOR!

Vatandaşların artan şikayetleri üzerine biz de bir özel hastaneye gittik. Özel sağlık sigortamız kapsamında yaptırdığımız muayenenin ardından özel hastane doktorunun istediği bazı tahlillerin sigorta kapsamında olmadığını belirterek, bizden 14.200 TL ek ücret talep etti. Bu tahlillerin isimlerini alarak 2-3 özel hastaneye sorduk. Biri aynı tahlil için 18.000 TL, diğeri ise 9.300 TL fatura çıkardı.