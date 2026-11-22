Özel sağlık sigortası yaptırarak sağlık harcamalarını güvence altına almak isteyen vatandaşlar, özel hastanelerde beklemedikleri faturalarla karşılaşıyor. Doktor muayenesinin ardından istenen kan tahlilleri, MR, tomografi ve EKG gibi tetkiklerin bir bölümünün sigorta kapsamında olmadığı belirtilerek hastalardan binlerce lira talep ediliyor.
Tedavisi için fahiş fiyatlarla karşılaşan hastalar, özel sağlık sigortalarına rağmen yeniden ödeme yapmak zorunda kalıyor. Provizyon reddi, poliçe istisnaları veya hastanenin sigorta şirketiyle anlaşma koşulları gerekçe gösterilerek çıkarılan faturalar ise vatandaşı isyan ettiriyor.
Özel hastanelerde çıkan ücretler sadece fatura şokuyla da sınırlı kalmıyor. Aynı test ya da tahlillerin yine özel hastanelerde farklı fatura edilmesi de vatandaşları çileden çıkarıyor.
AYNI TEST FARKLI FİYAT
Şikâyet platformlarına yansıyan hasta başvuruları da özel hastanelerdeki fiyat farklılıklarını gözler önüne seriyor. Şubat 2026'da tamamlayıcı sağlık sigortası bulunan bir vatandaş, 3 yaşındaki çocuğu için özel bir hastanede sürüntü testi yaptırmak istediğinde 2 bin 500 TL ek ücret talep edildiğini belirtiyor.
Ücreti yüksek bulduğu için işlemi yaptırmadan hastaneden ayrılan vatandaş, aynı gün başka bir özel hastaneye başvurduğunda ise aynı test için yalnızca 500 TL istendiğini aktarıyor. Aynı işlem için iki özel hastane arasında 5 kat fiyat farkına isyan eden vatandaş fiyatların neye göre belirlendiğini sorguluyor.
10 KATA KADAR VARIYOR!
Vatandaşların artan şikayetleri üzerine biz de bir özel hastaneye gittik. Özel sağlık sigortamız kapsamında yaptırdığımız muayenenin ardından özel hastane doktorunun istediği bazı tahlillerin sigorta kapsamında olmadığını belirterek, bizden 14.200 TL ek ücret talep etti. Bu tahlillerin isimlerini alarak 2-3 özel hastaneye sorduk. Biri aynı tahlil için 18.000 TL, diğeri ise 9.300 TL fatura çıkardı.
İstanbul'da bir ilçe belediyesine bağlı poliklinik ise söz konusu tahliller için 1.670 TL istedi. Arada 10 katı aşan fiyat farkını sorduğumuzda yetkililer, "Biz de bu tahlilleri özel laboratuvaralara gönderiyoruz. Belediyemize özel kamu indirimi var ancak sizin telaffuz ettiğiniz ücretler çok yüksek. Maalesef bu örnekleri çok duyuyoruz. Özel laboratuvarların 400 TL'ye yaptığı bir tahlil için vatandaşa 3-4 bin TL fatura çıkaran özel hastaneleri biliyoruz" dedi.