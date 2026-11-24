İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşanan kan donduran olayda, 43 yaşındaki Eyüp Durnagöl ile henüz 14 yaşındaki oğlu Yusuf Durnagöl, ormanlık alanda av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulundu. İlçede kahvehane işleten ve aynı zamanda besicilik yaptığı öğrenilen baba ile oğlunun vahşice öldürülmesi büyük üzüntü ve şaşkınlık yarattı.

ALACAK VERECEK İDDİASI

Olay, pazar günü gece saatlerinde Karaburun'un Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık bölgeden art arda silah sesleri geldiğini duyan çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda arama yapan ekipler, Eyüp Durnagöl ile 14 yaşındaki oğlu Yusuf'u kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, baba ve oğlunun av tüfeğiyle vurulduğu ve hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Acı haberin duyulmasıyla bölgede büyük üzüntü yaşandı. Baba ile oğlunun kim ya da kimler tarafından, hangi nedenle öldürüldüğünün ortaya çıkarılması için soruşturma başlatıldı. İlk değerlendirmelerde cinayetin bir alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceği iddiası üzerinde duruldu. Jandarma ekipleri, baba ve oğlunun olay öncesinde kimlerle görüştüğünü, herhangi bir tehdit ya da husumet yaşayıp yaşamadığını araştırmaya aldı.

HARMANDALI OYNAMIŞ

Öte yandan cinayete kurban giden Eyüp Durnagöl'ün kahvehanesinde harmandalı oynadığı anlara ait cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Durnagöl'ün iş yerinde harmandalı oynadığı görülürken, kısa süre önce çekildiği belirtilen bu görüntüler yaşanan acı olayın ardından dikkat çekti. Baba ile oğlunun cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli kişi ya da kişilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.