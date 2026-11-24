İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında tebligat sürecini başlattı. Ballıkuyu ve Akarcalı mahallelerinde 70 metrekarenin altında konutu olan hak sahiplerine tebligatlar gönderilmeye başlandı. Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında hazırlanan yeni düzenlemeler, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündemine gelmişti. Mecliste, Konak Ballıkuyu'da yürütülen kentsel dönüşüm projesine ilişkin yeniden düzenlenen "Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Uygulama Esasları" oybirliğiyle kabul edilmişti. Yaklaşık 47 hektarlık proje alanında toplam 6 bin 197 bağımsız birim bulunuyor. Ayrıca Ballıkuyu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içerisinde "Afete Maruz Bölge" olarak belirlenen kesimlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kamulaştırma çalışmaları da yürütüldü.