İZMİR'DE 38 yıllık fizik öğretmeni Gürcan Baba (61) ile 34 yıllık sınıf öğretmeni eşi Münevver Baba (57), meslek hayatlarını tamamlayarak emekli oldu. Gürcan Baba'nın öğrencileri, okul koridorlarında çift sıra oluşturup ellerinde karanfillerle sürpriz veda töreni düzenledi.

34 YILLIK SERÜVEN

ALKIŞLAR eşliğinde karşılanan öğretmen çift, duygusal anlar yaşadı. Emekli olan Gürcan Baba, "38 yıl görev yaptıktan sonra bu sene artık emekli olduk. Yeterince çalışıp çocuklarımıza faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Artık kendimiz için de bir zaman ayırsak iyi olacak sanırım" dedi. Münevver Baba ise öğretmenlik mesleğinin emeklilikle sona ermediğini belirtip, "Öğretmenlikten emekli olunmuyor. İşimi çok severek yaptım. 34 yıl boyunca severek çalıştım. Öğretmenlik sadece sınıfa girip ders anlatmak değildir. Yani öğrencinin içindeki cevheri keşfetmek, onu o yönde yönlendirmek. Bunların hepsi öğretmenlik mesleğinin önemli noktaları. Bu iş gönül işidir" diye konuştu.