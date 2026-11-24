TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Buca OSB'de faaliyet gösteren Özar Grup ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ortağı A.L. International Trade Fze şirketini kamu ihalelerinden bir yıl süreyle yasakladı. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mehmet Zeki Aras'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Özar Grup, 1995'ten bu yana demiryolu araçları ve yedek parça tedariki alanında faaliyet gösteriyor. YHT, yolcu ve yük vagonları ile lokomotifler için tekerlek, aks, boji, fren sistemi, tren camı ve iç donanım parçaları sağlayan şirket, TÜRASAŞ, TCDD Taşımacılık, İZBAN ve belediyelerin raylı sistem projelerine hizmet veriyor. Grup, son olarak 225 km/saat hızlı tren projesi kapsamında tren camı sevkiyatlarında yer aldı.