İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yağmur Kiraz Durmaz, çocukluk çağı lösemisine karşı daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla özel bir projeye imza attı. Lösemiyle mücadele eden çocuklara ve ailelerine umut olmayı amaçlayan 'Pediatrik Akut Miyeloid Lösemi'de (AML) Mikroçevrenin İlaç Direnci ve Tedavi Yanıtındaki Rolü' adlı proje, İEÜ'de yüksek lisans eğitimi alan Helin Dönmez'in de katılımıyla yürütülecek. İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek araştırmanın, uluslararası bilimsel iş birliklerini güçlendirmesi ve lösemi tedavisine yönelik yeni çalışmaların önünü açması hedefleniyor.