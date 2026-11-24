ÜÇ yıl süren tedavisinin ardından 26 Ekim'de İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak Sahili'nden denize bırakılan caretta caretta türü deniz kaplumbağası Helios, Kuşadası'nda yüzgeçlerine misina dolanmış halde bulundu. Duyarlı vatandaşların müdahalesiyle misinalardan kurtarılan kaplumbağa yeniden denize bırakıldı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, deniz kaplumbağalarının Kuşadası kıyılarında yoğun olarak görüldüğüe dikkat çekerek amatör balıkçıları misinalar konusunda uyardı. Sürücü, deniz araçlarının da su yüzeyine nefes almak için çıkan kaplumbağalara karşı dikkatli seyretmesi gerektiğini belirtti. Helios'un korunması için vatandaşların kaplumbağaya yaklaşmadan uzaktan gözlem yapmasını istedi.