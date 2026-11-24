İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinden sonra katıldığı ilk meclis toplantısında Yeni Partililer protesto düzenledi. Basmane Çukuru'na ilişkin pankartlarla salona girmek isteyen Yeni Partili meclis üyeleri Saygın Ekiz, Mustafa Vatansever ve Umut Ergül'e kapıda önce izin verilmedi. Zabıta ekipleriyle Yeni Partililer arasında kısa süreli arbede yaşandı. Tugay'ın içeri alınmalarını istemesinin ardından meclis üyeleri pankartlarıyla salona girdi.
'KARŞINIZDAYIM, BURADAYIM'
TUGAY, tepkiler sürerken protestoculara doğrudan seslendi. "Samimi olarak söylüyorum, karşınızdayım, buradayım. Protesto hakkınızı kullanmanızı ben istiyorum" diyen Tugay, salondakilerden söyleyeceklerini dile getirmelerini, ardından meclisin bütçe görüşmelerine devam etmesine imkân vermelerini istedi. Tugay, yaşananlara ilişkin herhangi bir müdahale talimatı vermediğini belirtti.
BASMANE ÇUKURU ELE ALINDI
2027 bütçesinin de görüşüldüğü meclis toplantısında Basmane Çukuru'na ilişkin karar yeniden ele alındı. Daha önce Tugay'a verilen protokol imzalama yetkisini kaldıran meclis kararı, iade gerekçesiyle birlikte Plan ve Bütçe ile Hukuk komisyonlarına havale edildi. Tugay, protokolü meclisin 10 Eylül'de verdiği yetkiyle imzaladığını belirtirken, Yeni Parti Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan belge taleplerinde yaşanan sorunları gündeme getirdi. Birleşimin bir diğer gündem maddesi, İZFAŞ'ın sermaye artırımı oldu. Belediyenin şirketteki ortaklık payını koruyabilmesi için 349 milyon 849 bin 640 liralık rüçhan hakkını kullanarak sermaye artırımına katılması öngörüldü.
YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ ARIBAŞ'I ZİYARET ETTİ
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, göreve yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tugay, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda Emniyet Teşkilatı'na başarı ve kolaylıklar diledi. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tugay, şu ifadeleri kullandı: "Yeni görevine başlayan İzmir İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Arıbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Müdürümüze nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor; şehrimizin huzur ve güvenliği için görev yapan Emniyet Teşkilatımıza çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum."