'KARŞINIZDAYIM, BURADAYIM' TUGAY, tepkiler sürerken protestoculara doğrudan seslendi. "Samimi olarak söylüyorum, karşınızdayım, buradayım. Protesto hakkınızı kullanmanızı ben istiyorum" diyen Tugay, salondakilerden söyleyeceklerini dile getirmelerini, ardından meclisin bütçe görüşmelerine devam etmesine imkân vermelerini istedi. Tugay, yaşananlara ilişkin herhangi bir müdahale talimatı vermediğini belirtti.

BASMANE ÇUKURU ELE ALINDI

2027 bütçesinin de görüşüldüğü meclis toplantısında Basmane Çukuru'na ilişkin karar yeniden ele alındı. Daha önce Tugay'a verilen protokol imzalama yetkisini kaldıran meclis kararı, iade gerekçesiyle birlikte Plan ve Bütçe ile Hukuk komisyonlarına havale edildi. Tugay, protokolü meclisin 10 Eylül'de verdiği yetkiyle imzaladığını belirtirken, Yeni Parti Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan belge taleplerinde yaşanan sorunları gündeme getirdi. Birleşimin bir diğer gündem maddesi, İZFAŞ'ın sermaye artırımı oldu. Belediyenin şirketteki ortaklık payını koruyabilmesi için 349 milyon 849 bin 640 liralık rüçhan hakkını kullanarak sermaye artırımına katılması öngörüldü.