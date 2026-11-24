İZMİR'İN Buca ilçesinde motosikletiyle akrobatik hareketler yaparken görüntülenen U.S.G.'ye (20) 48 bin 500 TL para cezası kesildi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Otoyolu'nda motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüyü sanal medyada paylaşılan görüntülerden tespit etti. Sürücüye, 'motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak' ve 'kask kullanmamak' suçlarından 48 bin 500 TL idari para cezası kesildi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı. Motosiklet 60 gün süreyle trafikten menedilirken, aday sürücü olması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi.