İZMİR Valisi Süleyman Elban, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin bir neslin geleceğine yön veren en kıymetli rehberler olduğunu belirterek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

TÜM EĞİTİM EMEKÇİLERİNİ ANDI

ELBAN mesajında şunları ifade etti; "Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve görevleri başında şehit olan öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm eğitim neferlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur, görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerimize başarı ve kolaylıklar diliyorum. Geleceğimizi aydınlatan, her öğrencinin hayatında unutulmaz bir iz bırakan ve ülkemizin yarınlarını sevgiyle büyüten tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum."