İzmir'in Konak ilçesi Göztepe Mahallesi'nde, Mithatpaşa Caddesi üzerindeki 833 ada 1 parselde bulunan tarihi Vali Konağı'nın restorasyonu için yeni ihale süreci tamamlandı. İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "İzmir İli, Konak İlçesi, Göztepe Mahallesi 833 Ada 1 Parseldeki Tescilli Yapının Restorasyonu İkmal İşi" ihalesinin sonuç ilanı 18 Kasım 2026 tarihinde yayımlandı. 20 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye üç firma teklif verdi. Tekliflerin tamamı geçerli sayılırken yaklaşık maliyeti 190 milyon 886 bin 999 TL olarak açıklanan iş, 178 milyon 433 bin 177 TL bedelle La Tasarım Mimarlık Ticaret Limited Şirketi'ne verildi. 9 Kasım 2026 tarihinde sözleşmesi imzalanan işin 12 Kasım 2026'da başlaması ve 7 Eylül 2027'de tamamlanması öngörülüyor. Yaklaşık 130 yıllık geçmişe sahip tarihi Vali Konağı, 2017 yılında İzmir Valiliği ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi arasında yapılan takas protokolüyle üniversiteye tahsis edilmişti.