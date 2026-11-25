İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda yeni dönemde yapılacak projelerin detaylarını açıkladı.
Yeni dönemde uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunların hızlıca çözüme kavuşacağını belirten Tugay, "Çok iyi niyetli projeler ortaya konmuş ama bunlarda bir türlü fikir birliğine varılamamış. Çünkü hani İzmir'de şöyle bir muhalif kesim var açıkçası. Yani yapılan her olumlu işi aslında tam doğrusuyla değerlendirmeden sadece hükümet tarafından geliyor diye siyasi nedenlerle buna karşı çıkan, siyaseti bunun üzerine oturtan bir kesim var. Maalesef bu istemezükçü tavrın bir yerde tutsağı olmuş durumda olan bir yerel yönetim anlayışı vardı. Yani bu dönemde en çok bunu değiştireceğiz." dedi.
Bir dönem Türkiye'nin en pahalı suyu diye şikayet edilen İzmir'de suya indirim yapılmasının gerekli olduğunun da altını çizen Tugay, "Şu anda yaptığımız indirim gerçekten insanları rahatlatacak bir indirim olacak." dedi.
Bütçenin belediye meclisinden oy birliğiyle geçtiğini belirten Tugay, "Bütçenin yüzde 40'ı yatırıma ayrıldı. 80 milyar liranın üzerinde bir yatırım rakamından bahsediyoruz. Ulaşımın yanı sıra kentsel dönüşüm için çok ciddi bir bütçe ayırdık. Kentsel dönüşüm benim gözümde en hayati, en öncelikli konudur. Hem deprem riskine hem de kötü görünümlü yapılaşmaya ilişkin sorunları hızla gidereceğiz" dedi.
Kentin merkezinde başlatılacak öncelikli çalışmalara ilişkin A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Kentte yapılacak ilk projeler arasında neler var efendim?" sorusunu yöneltti.
Kentin tarihi bölgelerinin ayağa kaldırılacağını belirten Cemil Tugay, "Basmane bölgesinde, Anafartalar ve Hatuniye'de altyapı çalışmalarını başlattık. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları ve restorasyonlarla orayı çöküntü alanı olmaktan çıkaracağız. Antik tiyatro kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle hızlanacak. Eski Smyrna bölgesindeki çalışmalar çok daha hızlı ilerleyecek. Hep söylüyorum, aslında İzmir, İtalya'nın Roma şehri gibi bir yer. Bu tarihi zenginlikler açığa çıktıkça yerli ve yabancı turist sayısı katlanarak artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Sosyal belediyecilik çalışmalarına değinen A Haber muhabiri Sefer Ayçe, "Esnafa yönelik çalışmalar ve sosyal belediyecilik çalışmaları nasıl gidiyor? Projeler var mı?" sorusunu yöneltti.
Sosyal yardımların artarak süreceğini kaydeden Tugay, "Huzurevlerimizin kapasitesini 4-5 katına çıkaracağız. Yenidoğan bebekler ve anneler için desteklerimiz artacak. Gençlerimiz için spor tesislerini planlamak üzere eski Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ile bir araya geldik. Her mahallede çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar oluşturacağız" ifadelerini kullandı.
Kentin temel altyapı ihtiyaçlarını hatırlatan Ayçe, "İzmirlilerin merak ettiği temizlik, çöp ve altyapı konularında neler yapılacak?" sorusunu yöneltti.
Önümüzdeki süreçte kapsamlı altyapı çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirten Tugay, "Önümüzdeki 2,5 yıl içinde geçmiş 5 yılla kıyaslanamayacak yoğunlukta bir altyapı çalışması gerçekleştireceğiz. İller Bankası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla planlamalar yaptık. Dikili ve Şakran'da çalışmalar devam ediyor. Urla, Çeşme, Selçuk, Kınık, Kiraz ve Beydağ'ı da dahil edeceğiz. Arıtması olmayan yer bırakmayacağız" dedi.
Körfez'in İzmirlileri en çok üzen konulardan biri olduğunu belirten Cemil Tugay, "Kendi çabamızla son 1-1,5 yıl içinde yapılan dip temizliğiyle 1,5 milyon tondan fazla çamur çıkarıldı. Çiğli'deki arıtma tesisi şu anda çok iyi çalışıyor, kirlilik durdu. Ancak daha fazlası lazım. Bunu da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla görüştük. İlgili birimlerle ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyerek İzmir için merkezi yönetimle ortak çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.