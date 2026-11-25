Yeni dönemde uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunların hızlıca çözüme kavuşacağını belirten Tugay, "Çok iyi niyetli projeler ortaya konmuş ama bunlarda bir türlü fikir birliğine varılamamış. Çünkü hani İzmir'de şöyle bir muhalif kesim var açıkçası. Yani yapılan her olumlu işi aslında tam doğrusuyla değerlendirmeden sadece hükümet tarafından geliyor diye siyasi nedenlerle buna karşı çıkan, siyaseti bunun üzerine oturtan bir kesim var. Maalesef bu istemezükçü tavrın bir yerde tutsağı olmuş durumda olan bir yerel yönetim anlayışı vardı. Yani bu dönemde en çok bunu değiştireceğiz." dedi.

Bir dönem Türkiye'nin en pahalı suyu diye şikayet edilen İzmir'de suya indirim yapılmasının gerekli olduğunun da altını çizen Tugay, "Şu anda yaptığımız indirim gerçekten insanları rahatlatacak bir indirim olacak." dedi.

Bütçenin belediye meclisinden oy birliğiyle geçtiğini belirten Tugay, "Bütçenin yüzde 40'ı yatırıma ayrıldı. 80 milyar liranın üzerinde bir yatırım rakamından bahsediyoruz. Ulaşımın yanı sıra kentsel dönüşüm için çok ciddi bir bütçe ayırdık. Kentsel dönüşüm benim gözümde en hayati, en öncelikli konudur. Hem deprem riskine hem de kötü görünümlü yapılaşmaya ilişkin sorunları hızla gidereceğiz" dedi.