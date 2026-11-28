Son dakika İzmir haberler... İzmir'e GDZ Elektrik tarafından pazar günü elektrik kesintisi alarmı verildi. Bayındır, Bornova, Çeşme, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı'daki kesinti saatleri haberimizde...
İzmir'de 29 Kasım Pazar günü 10 ilçede elektrik kesintisi! İşte o ilçeler...
BAYINDIR
Havuzbaşı
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 14:00
Arıkbaşı (4 Eylül Sk., Akçam Sk., Arıkbaşı Cami Sk., Arıkbaşı Cd., Arıkbaşı Cumhuriyet Sk., Arıkbaşı Hürriyet Sk., Bahar Sk., Canlı İstasyon Cd., Göçmen Sk., Hürriyet1 Sk., İmamevi Sk., İstasyon Yolu Sk., Okul Sk., Şehitlik Küme Evleri, Sevgi Yolu Sk., Yeşilçam Sk.), Atatürk (Ağartır Çıkmazı Sk., Armağan Sk., Çamlık Sk., Çiçekli Sk., Çınar Sk., Filiz Sk., Fırıncı Sk., Gül Çıkmazı Sk., Hamidiye Sk., İnönü Cd., İstasyon Cd., Kahraman Sk., Kazım Dirik Cd., Molla Sk., Şehit Eray Dağlı Sk., Sümbül Çk., Yeni Sk.), Çiftçigediği (Çiftçigediği Köyü İç Yolu), Çırpı Cami (Çam Hasan Cd., Erçolak Sk., Fevzi Çakmak Cd., Hacı Ahmet Cd., Hasan Örs Sk., Kuloğlu Sk., Mehmet Akyavaş Sk., Nizamoğlu Sk., Vali Kazım Dirik Cd.), Cumhuriyet (801. Sk., 802. Sk., Alibey Sk., Asma Sk., Ayşe Hanım Cd., Bahçe Sk., Çalkarcı Çıkmazı Sk., Demirci Sk., Esen Sk., İlyas Tuna Sk., İnönü Cd., İstasyon Cd., Karpuzlu Sk., Kazım Dirik Cd., Mehtap Sk., Okul Çıkmazı Sk., Ömerbey Sk., Papatya Sk., Park Cd., Sabribey Sk., Tepe Sk., Yakapınar Sk.), Hasköy (2. Çıkmaz Sk., 4. Çıkmaz Sk., 5. Çıkmaz Sk., 6. Çıkmaz Sk., Gazeteci Hasan Tahsin Sk., Hasköy Cami Sk., Mehmet Akif Ersoy Sk., Şehit Erdem Erkaçtı Sk., Şehit İbrahim Erince Cd., Şehit Kemal Hatipoğlu Sk., Vali Kazım Dirik Cd.), İbrahimçavuş (451. Sk., Abdi Yalçın Cd., Arap Hasan Sk., Bayburt Sk., Çakır Osman Çıkmazı Sk., Çam Hasan Cd., Canbazoğlu Sk., Fevzi Çakmak Cd., Güzçiçek Mevki Sk., Hacı Ahmet Cd., Hacı Hasan Sk., Hacı Hüseyin Cd., Hasan Örs Sk., Kadı Hüseyin Sk., Kasapoğlu Sk., Mahmut İsmail Sk., Musluoğlu Sk., Necati Uza Cd., Nihat Yalçın Sk., Özece Sk., Zeytinlik Sk.), Karaveliler (101. Sk., 102. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 901. Sk., 902. Sk., 903. Sk., 904. Sk., Alaybey Cd., Avşar Sk., Ayhan Varna Cd., Ayşe Hanım Cd., Canlı İstasyon Cd., Çıtır Sk., Çolağın Hüseyin Sk., Erçakır Sk., Eseler Sk., Gökoğlu Sk., Hacı İbrahim Sk., Karaveliler Cami Sk., Kazım Dirik Cd., Necati Şahin Cd., Park Cd., Talip Ağa Sk., Teki Sk., Veli 7. Sk.), Kızılcaova (Aktaş Sk., Asfalt Altı Küme Evleri, Bahçelievler Sk., Cami Sok, Dere Sk., Kırtepe Sk., Kızılcaova Atatürk Sk., Kızılcaova Cami Sk., Kızılcaova Cumhuriyet Sk., Kızılcaova Gazi Sk., Kızılcaova İstiklal Sk., Kızılcaova Kurtuluş Sk., Kızılcaova Okul Sk., Meltem Sk., Özkan Sk., Yeni Yol Küme Evleri), Mektep (Menemenli Cd., Mithat Paşa Cd., Mızrak Sk., Okul Sk.), Necati Uza (1. Güzçiçek Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053 Sk., 2. Güzçiçek Sk., 2. Küme Evleri, 201. Sk., Çırpı İstiklal Sk., Fulya Sk., Güzçiçek Mevki Sk., Karanfil Sk., Koca Mezarlık Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.), Yakapınar (A. Muzaffer Tunçağ Sk., Avlu, Bektaş Küme Evleri, Canlı İstasyon Cd., Doktor Veli Lök Sk., Gazi Mustafa Kemal Sk., Hardal Damları Küme Evleri, İsmet İnönü Sk., Köy Yolu, Leman Öğretmen Sk., Öğretmen Ahmet Sakarya Sk., Öğretmen Türkan Şener Sk., Okul2 Sk., Şehit Cemal Bozoğlan Sk., Şehit Murat Cerit Sk., Taşağıl Küme Evleri, Tosan Küme Evleri, Yakapınar Çamlık Sk., Yakapınar Çayır Küme Evler, Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yakapınar Cd., Yakapınar Cumhuriyet Sk., Yakapınar Okul Sk., Yıldız Sk., Yüksel Topal Sk.), Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., İnönü Cd., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 16:00 - 17:00
Karahalilli, Sadıkpaşa (Ambar Pınarı Küme Evleri, Birinci Malal Küme Evleri, Kırkağaçlı Küme Evleri, Kocabaş Kahvealtı Küme Evleri, Kocabaş Küme Evleri, Kocabaşaltı Küme Evleri, Pınarbaşı Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 17:00 - 18:00
BORNOVA
Egemenlik (6093. Sk., 6095. Sk., 6108. Sk., 6108/1. Sk., 6109. Sk., 6110. Sk., 6111. Sk., 6112. Sk., 6114. Sk., 6114/1. Sk., 6115. Sk., 6116. Sk., 6117. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6122. Sk., 6123. Sk., 6124. Sk., 6124/1. Sk., 6124/2. Sk., 6125. Sk., 6125/1. Sk., 6125/2. Sk., 6129. Sk., 6130. Sk., 6131. Sk., 6132. Sk., 6133. Sk., 6134. Sk., 6135. Sk., 6136. Sk., 6137. Sk., 6138. Sk., 6138/1. Sk., 6138/2. Sk., 6139. Sk., 6139/2. Sk., 6140. Sk., 6141. Sk., 6142. Sk., 6143. Sk., 6144. Sk., 6145. Sk., 6146. Sk., 6146/3. Sk., 6146/7. Sk., 6147. Sk., 6147/1. Sk., 6148. Sk., 6149. Sk., 6150. Sk., 6151. Sk., 6152. Sk., 6153. Sk., 6155. Sk., Aydınlar Cd., Otobüs Durağı), Gürpınar (7004. Sk.), Işıklar (6093. Sk., 6093/2. Sk., 6093/3. Sk., 6108. Sk., Aydınlar Cd.), Kemalpaşa
Kesinti yapılacak saatler: 08:30 - 16:30
ÇEŞME
Dalyan (4000. Sk., 4166. Sk., 4185. Sk., 4186. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., 4190. Sk., 4191. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 14:00
KEMALPAŞA
Cumalı (Cumalı Yolu Küme Evleri, Gökyaka Yolu Küme Evleri, Tepe Arası Yolu Küme Evleri, Yeşilköy Yolu Küme Evleri), Dereköy (3101. Sk., 3102 Sk., 3104. Sk., 3106. Sk., 4004. Sk., Dereköy yolu, Dereköy Yolu Küme Evleri, Kıralanı Yolu Küme Evleri), Gökyaka (Gökyaka Yolu Küme Evleri), Vişneli (4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4006. Sk., 4007. Sk., 4008. Sk., 4008/1. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011, 4012. Sk., 4014. Sk., 4017. Sk., 4018, 4019. Sk., 4024. Sk., Aşağı Vişneli Yolu Küme Evleri, Vişneli Köyü İç Yolu), Yeşilköy (Yeşilköy Yolu Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Bağyurdu Yeni (Ova Küme Evleri, Ova Yolu Küme Evleri, Sarı Ceviz Küme Evleri, Yağpınar Mevkii Küme Evleri), Gökçeyurt (7719. Sk., Ergen Sk., Gökçeyurt Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Halilbeyli (7602. Sk., 85. Yıl Cumhuriyet Cd., Baş Küme Evleri, Başmahalle Çıkmazı Sk., Begonya Sk., Buket Sk., Çalıkuşu Sk., Camialtı Sk., Çevre Yolu Küme Evleri, Çimenlik Sk., Dedelik Sk., Derinkuyu Çıkmaz Sk., Doğu Sk., Ergen Sk., Eski İzmir Cd., Göçmen Sk., Gülüm Sk., Günebakan Sk., Hacı Sk., Halilbeyli Köyü İç Yolu, Halilbeyli Küme Evleri, Hanımeli Sk., Hercai Sk., Hikmet Tırtak Sk., Kasımpatı Sk., Kırım Sk., Kuzey Sk., Leylak Sk., Menekşeli Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Nilüfer Sk., Onur Sk., Orkide Sk., Ortanca Sk., Özdemir Sk., Pamuk Sk., Salkım Sk., Tokmakalan Yolu Küme Evleri, Yaz Sk., Zambak Sk.), Hamzababa (Hamzababa Küme Evleri), Ören 75. Yıl Cumhuriyet (8016. Sk., Arıkaltı Cd., Aykırı Sk., Baraklı Sk., Dikili Taş Sk., İncirlipınar Cd., Kırkağaç Sk., Kocabağlar Sk., Limon Sk., Limoncuk Sk., Şerbetçi Sk.), Ören Egemen (İncirlipınar Cd., Limon Sk.), Sarıçalı (Sarıçalı Köyü İç Yolu, Sarıçalı Yolu Küme Evleri), Sinancılar (Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Tokmakalan Yolu Küme Evleri), Yeşilyurt (Gökçeyurt Köyü İç Yolu, Tokmakalan Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd., Yeşilyurt Yeni Küme Evleri, Yeşilyurt Yolu Küme Evleri), Yiğitler (Limon Sk.), Zeamet (Zeamet Yolu Küme Evleri, Zeamet Yolu Kümeevleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 16:00
KİRAZ
Aydoğdu (Kocaçınarlar Küme Evleri), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:15 - 17:15
Aydoğdu (Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri), Çömlekçi (Aydoğdu Köyü İç Yolu), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:45 - 17:45
KONAK
Akdeniz (1315. Sk., Fevzi Paşa Blv., Gazi Osman Paşa Blv.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
ÖDEMİŞ
Küçükören (Başören Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
SELÇUK
Belevi
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 14:00
TİRE
Yeniçiftlik (İzmir Ödemiş Yolu, Kızılcahavlu Köyü İç Yolu, Koca Mimar Sinan Sk., Mustafa Kemal Atatürk Sk., Yeniçiftlik Gazi Sk., Yeniçiftlik Köyü İç Yolu, Yeniçiftlik Vatan Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 16:00 - 17:00
TORBALI
Çapak (2541. Sk., 2549. Sk., 2551. Sk., 2560. Sk., 2566. Sk., 2570. Sk., 2572. Sk., 2576. Sk., 2578. Sk., 2580. Sk., 2582. Sk., 2584. Sk., 2586. Sk., 5001. Sk., Aydın Cd.), Gazi Mustafa Kemal (7703/2. Sk., Akat Sk., Bahçe Sk., Çamlı Yol Sk., Çimen Sk., Fatih Cd., Gazozcu Sk., Gelişim Sk., Giritli Sk., Hüdaver Köse Sk., Karabiber Sk., Mimar Sinan Cd., Sedir Sk., Taştepe Cd., Veskar Sk., Yaren Dede Sk., Yıldız Sk.), Karakuyu (Fatih Cd.), Kuşçuburun (2586. Sk., 5076. Sk., 516. Sk., 568 Çıkmaz Sk., 9407. Sk., 9433. Sk., Yazıbaşı İzmir Cd.), Ortaköy, Tepeköy, Torbalı (2594. Sk.), Yedi Eylül
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 10:00
Bozköy (6160. Sk., 6160/1. Sk., 6160/2. Sk., 6161. Sk., 6162. Sk., 6163. Sk., 6164. Sk., 6165. Sk., 6165/1. Sk., 6165/2. Sk., 6165/3. Sk., 6166. Sk., 6167. Sk., 6168. Sk., 6169/1. Sk.), Çakırbeyli (6008/1. Sk., 6008/2. Sk., 6180. Sk., 6180/1. Sk., 6180/10. Sk., 6180/11. Sk., 6180/18. Sk., 6180/19, 6180/2. Sk., 6180/3. Sk., 6180/4. Sk., 6180/5. Sk., 6180/6. Sk., 6180/7. Sk., 6190. Sk., Burhan Bey Cd., Cami Sk., Çeşme Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Gökçe Sk., Göktepe Sk., Hayıtlı Sk., isimsiz, İstiklal Cd., Kara Ayşe Sk., Koreli Sk., Lalezar Sk., Mehmet Akif Cd., Nergiz Sk., Oğuzlar Cd., Osman Gazi Cd., Philsa Cd., Yonca Sk., Yukarı Çeşme Sk.), Dağkızılca (23. Sk., 6180. Sk., 6180/3. Sk., 6180/8. Sk., 6180/9. Sk., 6181. Sk., 6202. Sk., 6203. Sk., 6204. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6207. Sk., 6208. Sk., 6208/1. Sk., 6208/2. Sk., 6208/4 Sk., 6209. Sk., 6210. Sk., 6211. Sk., 6211/1. Sk., 6211/2. Sk., 6211/3. Sk., 6211/4. Sk., 6212. Sk., 6213. Sk., 6213/1. Sk., 6213/2. Sk., 6213/3. Sk., 6213/4. Sk., 6213/5. Sk., 6213/6. Sk., 6214. Sk., 6216. Sk., 6216/1. Sk., 6217. Sk., 6218. Sk., 6218/1. Sk., Dağkızılca Köy Meydanı, Elmalı Sk., Esentepe Küme Evleri, Günvar Sk., Philsa Cd., Seyirtepe Küme Evleri, Yukarı Alan Kümesi Küme Evleri), Karakızlar (6180/7. Sk.), Karaot (007, 6175. Sk., Karaot Köy Yolu Küme Evleri, Karaot Köyü İç Yolu), Ortaköy, Saipler (2600. Sk., 2602. Sk., 2603/1. Sk., Saipler Köyü İç Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Alpkent (1002. Sk., 1004. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1020. Sk., 1021. Sk., 1022. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1027. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1038. Sk., 1039. Sk., 1040. Sk., 1040/2. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1051. Sk., 1053. Sk., 1055. Sk., 1057. Sk., 5199. Sk., Aydın Cd., Cemali Tuncer Blv., Fevzi Paşa Cd., Naci Tuncel Cd.), Cumhuriyet, Ertuğrul (3001. Sk., 3002. Sk., 3003. Sk., 3004. Sk., 3006. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3010. Sk., 3011. Sk., 3013. Sk., 3015. Sk., 3016. Sk., 3017. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3028. Sk., 3030. Sk., 3032. Sk., 3034. Sk., 3036. Sk., 3038. Sk., 3040. Sk., 3046. Sk., 3048. Sk., 3049. Sk., 3051. Sk., 3053. Sk., 3054. Sk., 3055. Sk., 3057. Sk., 3059. Sk., 3060. Sk., 3061. Sk., 3063. Sk., 3064. Sk., 3065. Sk., 3066. Sk., 3067. Sk., 3068. Sk., 3069. Sk., 3070. Sk., 3071. Sk., 3072. Sk., 3074. Sk., 3075. Sk., 3076. Sk., 3077. Sk., 3078. Sk., 3079. Sk., 3080. Sk., 3081. Sk., 3083. Sk., 3085. Sk., 3089. Sk., 3091. Sk., 3093. Sk., 3095. Sk., 3097. Sk., 3099. Sk., 3101. Sk., 3103. Sk., 3105. Sk., 3109. Sk., 3111. Sk., 3115. Sk., 3117. Sk., Abdülbaki Aygün Sk., Abdülhamit Cd., Aydın Cd., Bahçıvan Hüseyin Ekici Sk., Cumhuriyet Cd., Hükümet Cd., Kazım Dirik Cd., Kıbrıs Cd., Mithatpaşa Cd., Mustafa Korkmaz Cd., Naci Tuncel Cd., Necati Doğanoğlu Sk., Necmettin Oğuz Cd., Sadık İleri Blv., Şehit İlker Doğan Cd., Torbalı Cd., Uğur Mumcu Blv., Üzeyir Dalgıç Cd., Ziya İnceoglu Cd.), Muratbey (3536. Sk., 3538. Sk., 3540. Sk., 3547. Sk., 3548. Sk., 3549. Sk., 3550. Sk., 3552. Sk., 3554. Sk., 3556. Sk., 3558. Sk., 3560. Sk., 3565. Sk., 3567. Sk., 3569. Sk., 3571. Sk., 3573. Sk., 3575. Sk., 3577. Sk., 3581. Sk., Doğan Bursalıoğlu Cd., Haluk Alpsü Blv.), Torbalı (1002. Sk., 1021. Sk., 1045. Sk., 5004. Sk., 5014. Sk., 5018. Sk., 5020. Sk., 5024. Sk., 5026. Sk., 5028. Sk., 5030. Sk., 5032. Sk., 5034. Sk., 5036. Sk., 5038. Sk., 5046. Sk., 5048. Sk., 5050. Sk., 5052. Sk., 5054. Sk., 5058. Sk., 5078. Sk., 5103. Sk., 5105. Sk., 5107. Sk., 5111. Sk., 5119. Sk., 5121. Sk., 5125. Sk., 5127. Sk., 5129. Sk., 5131. Sk., 5133. Sk., 5135. Sk., 5137. Sk., 5139. Sk., 5139/9. Sk., 5141. Sk., 5143. Sk., 5149. Sk., 5161. Sk., 5163. Sk., 5165. Sk., 5167. Sk., 5169. Sk., 5171. Sk., 5175. Sk., 5177. Sk., 5179. Sk., 5181. Sk., 5183. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5191. Sk., 5193. Sk., 5195. Sk., 5197. Sk., 5199. Sk., 9 Eylül Cd., Aydın Cd., Fevzi Paşa Cd., Haydar Çam Sk., Hüseyin Kurtuldu Sk., Metropolis Blv., Necdet Orhun Öz Cd.), Yedi Eylül (5572. Sk., 5574. Sk., 5578. Sk., 5582. Sk., 5585. Sk., 5588. Sk., 5590. Sk., 5593. Sk., 5594. Sk., 5596. Sk., 5597. Sk., 5599. Sk., 5601. Sk., 5606. Sk., 5607. Sk., 5608. Sk., 5610. Sk., 5612. Sk., 5615. Sk., 5616. Sk., 5618. Sk., 5620. Sk., 5625. Sk., 5627. Sk., 5630. Sk., 5631. Sk., 5632. Sk., 5633. Sk., 5634. Sk., 5635. Sk., 5637. Sk., 5638. Sk., 5640. Sk., 5640/1. Sk., 5642. Sk., 5644. Sk., 5645. Sk., 5647. Sk., 5651. Sk., 5653. Sk., 5657. Sk., Aydın Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 11:00
Çapak, Torbalı (5003/1. Sk., 5009. Sk., 5013. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5017. Sk., 5017/2. Sk., 5019. Sk., 5021. Sk., 5023/4. Sk., 5025. Sk., 5027. Sk., 5028. Sk., 5029. Sk., 5031. Sk., 5032. Sk., 5033. Sk., 5035. Sk., 5039. Sk., 5041. Sk., 5042. Sk., 5043. Sk., 5045. Sk., 5046. Sk., 5047. Sk., 5049. Sk., 5053. Sk., 5053/1. Sk., 5055. Sk., 5057. Sk., 5059. Sk., 5061. Sk., 5063. Sk., 5065. Sk., 5067. Sk., 5069. Sk., 5070. Sk., 5071. Sk., 5075. Sk., 5076. Sk., 5076/1. Sk., 5077. Sk., 5078. Sk., 5079. Sk., 5081. Sk., 5082. Sk., 5084. Sk., 5086. Sk., 5088. Sk., 5090. Sk., 5092. Sk., 5094. Sk., 5098. Sk., 5098/1. Sk., 5100. Sk., 5102. Sk., 5103. Sk., 5104. Sk., 5105. Sk., 5106. Sk., 5108. Sk., 5109. Sk., 5110. Sk., 5111. Sk., 5113. Sk., 5115. Sk., 5116. Sk., 5117. Sk., 5118. Sk., 5120. Sk., 5122. Sk., 5123. Sk., 5124. Sk., 5126. Sk., 5134. Sk., 5136. Sk., 5143. Sk., 5147. Sk., 5149. Sk., 5153. Sk., 5155. Sk., 5157. Sk., 5159. Sk., 5161. Sk., 9 Eylül Cd., Aydın Cd., Haydar Çam Sk., Hüseyin Kurtuldu Sk., Metropolis Blv., Philsa Cd.), Yedi Eylül (5514. Sk., 5516. Sk., 5518. Sk., 5520. Sk., 5522. Sk., 5526. Sk., 5528. Sk., 5530. Sk., 5531. Sk., 5532. Sk., 5533. Sk., 5534. Sk., 5535. Sk., 5536. Sk., 5537. Sk., 5538. Sk., 5539. Sk., 5540. Sk., 5541. Sk., 5542. Sk., 5543. Sk., 5544. Sk., 5546. Sk., 5548. Sk., 5549. Sk., 5550. Sk., 5551. Sk., 5552. Sk., 5553. Sk., 5554. Sk., 5555. Sk., 5557. Sk., 5558. Sk., 5559. Sk., 5560. Sk., 5561. Sk., 5562. Sk., 5563. Sk., 5563/5. Sk., 5565. Sk., 5567. Sk., Aydın Cd., Ekoten Cd., Philsa Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 12:00
Tulum
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 13:00
19 Mayıs (128. Sk., 176. Sk., 8500. Sk., 8501. Sk., 8502. Sk., 8504. Sk., 8505. Sk., 8506. Sk., 8507. Sk., 8508. Sk., 8509. Sk., 8510. Sk., 8511. Sk., 8512. Sk., 8513. Sk., 8514. Sk., 8514/1. Sk., 8515. Sk., 8515/1. Sk., 8516. Sk., 8517. Sk., 8518. Sk., 8520. Sk., 8525. Sk., 8526. Sk., 8528. Sk., Osman Dirik Cd.), Atalan, Göllüce, Kırbaş (501. Sk., 502. Sk., 503. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 508. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 86. Yıl Cumhuriyet Cd.), Mustafa Kemal Atatürk, Naime (401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., Mimar Kemalleddin Cd.), Pamukyazı (2000. Sk., 2000/1. Sk., 2002/1. Sk., 2003/1. Sk., 2007/1. Sk., 2007/2. Sk., 2009/1. Sk., 2010/1. Sk., 2011/1. Sk., 2013/1. Sk., 202. Sk., 7402. Sk., 7403. Sk., 7405. Sk., 7407. Sk., 7408. Sk., 7409. Sk., 7410, 7412. Sk., 7413. Sk., 7415. Sk., 7417. Sk., 7419. Sk., 7420. Sk., 7422. Sk., 7423. Sk., 7424. Sk., 7425. Sk., 7425/1, 7426. Sk., 7427. Sk., 7429. Sk., 7430. Sk., 7431. Sk., 7432. Sk., 7433. Sk., 7434/1. Sk., 8. Cd., Pamukyazı 1. Küme Evleri, Pamukyazı 2. Küme Evleri), Sağlık (6353. Sk., 6355. Sk., 6355/1. Sk.), Subaşı (206. Sk., 228. Sk., 305. Sk., 307. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 312. Sk., 314. Sk., 315. Sk., 315/1. Sk., 316. Sk., 317. Sk., 320. Sk., 324. Sk., 328. Sk., 330. Sk., 331. Sk., 332. Sk., 333. Sk., 334. Sk., 336. Sk., 337. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 346. Sk., 348. Sk., 352. Sk., 354. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 365. Sk., 365/1. Sk., 369. Sk., 371. Sk., 371/1. Sk., 375. Sk., 8813. Sk., Iı. İnönü Cd., Mimar Kemalleddin Cd., Osman Dirik Cd., Süleyman Bozkurt Cd.), Tulum (202. Sk., 314. Sk., 6355. Sk., 6390. Sk., 6391. Sk., 6392. Sk., 6392/1. Sk., 6393. Sk., 6394. Sk., 6394/1. Sk., 6395. Sk., 6395/1. Sk., 6396. Sk., 6397. Sk., 6398. Sk., 6399. Sk., 6400. Sk., 6401. Sk., 6402. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 14:00
Atalan, Göllüce, Subaşı (202. Sk., 206. Sk., 226. Sk., 228. Sk., 229/1. Sk., 232. Sk., 233. Sk., 320. Sk., Süleyman Bozkurt Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 14:00 - 15:00
Atalan, Bülbüldere (Yeniçiftlik Gümüş Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 16:00 - 17:00
Arslanlar (6131. Sk., 6131/1. Sk., Bayındır Asfaltı Cd.), Eğerci, Gazi Mustafa Kemal, Torbalı, Yedi Eylül (5531. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 18:00 - 19:00