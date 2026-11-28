SON DAKİKA: İzmir'de bıçaklı saldırı! Profesörü bıçaklamıştı! O saldırgan tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, B.V. (28) isimli şüpheli, öğretim üyesi Prof. Dr. Aysun Doğan'ı (55) kesici aletle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.