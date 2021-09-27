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Nadide Sultan ölümden döndü! Çocuğu da aracın içindeydi...

Şarkıcı Nadide Sultan'ın, cumartesi akşamı oğlu Kaan'la eve giderken, bir anda kullandığı aracın arka koltuğu yanmaya başladı. Çocuğunun uyuduğu sırada alevleri görüp panikleyen şarkıcı, yangına hemen müdahale etti.

Nadide Sultan ölümden döndü! Çocuğu da aracın içindeydi...

27.09.2021, 16:38

Şarkıcı Nadide Sultan büyük bir felaketten döndü. Aracının yanmasını önleyen Sultan, o anları anlattı;

Araçla gidiyordum, akşam saatlerinde Kaan da uyuya kaldı. Belimde bir sıcaklık hissettim. Herhalde 'biraz fazla yol gittim terledim' sandım. Biraz daha canım acıyınca aracın koltuk kısmında sıcaklık olduğunu fark ettim. Arabayı kenara çektim söndürmeye çalıştım.

İlk etapta cam çok az açıktı, 'sigara izmariti mi geldi' diye düşündüm. Videoya çekip servise gönderdim. 'Teknik şeylerden kaynaklanabilir, yangın yayılabilir' dediler.

Araç servise götürdük. Teknik bir aksaklıktan kaynaklanıyormuş, benim arabamın aynı modeli yanmış oradakiler söyledi.

Ben bu olaydan sonra kurban kestirdim. Afrika'daki çocuklara gönderdim.

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