Uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Kadir İnanır sağlığına kavuştu

21 Kasım'da beyin damar hastalığının seyri kanama yönünde olduğu için ameliyata alındı. Prof. Dr. Erdal Coşkun hocamızın çok başarılı müdahalesiyle ameliyat başarılı bir şekilde geçirildi. Yakın takipte yoğun bakım ve servis hizmetlerimiz devam etti. Tedavilerin ardından sanatçımızı taburcu ettik. Sanatçımızın kendisine hastanemiz adına çok teşekkür ediyoruz" demişti.