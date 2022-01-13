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Uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Kadir İnanır sağlığına kavuştu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Beyin damarına pıhtı attığı belirlenen İnanır ardından ameliyata alınmıştı. 22 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında kalan, sonrasında ise taburcu edilen usta sanatçı, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkatten kaçmayan İnanır, "Sağlığım yerinde" dedi.

13.01.2022, 14:55 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022, 15:03

Uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Kadir İnanır sağlığına kavuştu

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti.

Uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Kadir İnanır sağlığına kavuştu

Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı. Tedavi süreci ve sağlık durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kutluhan, "Değerli sanatçımız bildiğimiz gibi 20 Kasım'da hastanemize gelmiş bulunmaktaydı. Beyin damar hastalığı ön tanısıyla yatırıldı.

Uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Kadir İnanır sağlığına kavuştu

21 Kasım'da beyin damar hastalığının seyri kanama yönünde olduğu için ameliyata alındı. Prof. Dr. Erdal Coşkun hocamızın çok başarılı müdahalesiyle ameliyat başarılı bir şekilde geçirildi. Yakın takipte yoğun bakım ve servis hizmetlerimiz devam etti. Tedavilerin ardından sanatçımızı taburcu ettik. Sanatçımızın kendisine hastanemiz adına çok teşekkür ediyoruz" demişti.

Uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Kadir İnanır sağlığına kavuştu

"SAĞLIĞIM YERİNDE"

Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, önceki akşam bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Oldukça keyifli olduğu gözlenen İnanır, "Sağlığım yerinde, her geçen gün daha iyi oluyorum" dedikten sonra aracına bindi.

Uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Kadir İnanır sağlığına kavuştu

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi.

Uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Kadir İnanır sağlığına kavuştu

Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldıktan sonra taburcu edilmişti.