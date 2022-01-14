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Haberler Magazin Batuhan Karacakaya adaya gitmeden önce samimi açıklamalarda bulundu

Batuhan Karacakaya adaya gitmeden önce samimi açıklamalarda bulundu

Aşk-ı Memnu dizisinin Bülent Ziyagil'i Batuhan Karacakaya'yı Survivor 2021'de ekranlar görmüştük. 24 yaşındaki genç oyuncu Batuhan Karacakaya kısa sürede Survivor'ın favori yarışmacılarından olmuş büyük bir fan kitlesine sahip olmuştu. Survivor All Star ile yeniden yarışmaya dahil olan Batuhan Karacakaya, adaya gitmeden önce youTube kanalı  'Bi Başka' programına konuk oldu. Karacakaya, 'Netflix' açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

14.01.2022, 17:16 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022, 17:25

Batuhan Karacakaya adaya gitmeden önce samimi açıklamalarda bulundu

Survivor All Star'da yarışacak olan oyuncu Batuhan Karakaya, yarışma için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde 'Bi Başka' youtube kanalına konuk olan Karacakaya, 'Netflix' eleştirisi ve RTÜK'ü desteklemesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Batuhan Karacakaya adaya gitmeden önce samimi açıklamalarda bulundu

"NETFLIX CILKINI ÇIKARIYOR"

Karacakaya katıldığı programda Netflix'i eleştirdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Batuhan Karacakaya adaya gitmeden önce samimi açıklamalarda bulundu

Karacakaya, " Ben Netflix'te bir dizi izlerken, bir anda çok açık bir sahneyle karşılaşmaktan çekiniyorum, sıkılıyorum. Muhafazakar bir aileyim ben.

Batuhan Karacakaya adaya gitmeden önce samimi açıklamalarda bulundu

Salonda Netflix izlerken annem geçerken saçma sapan bir sahnenin olmasını izlememi görmesinden geriliyorum. Bazı dizileri salonda rahat izleyemiyorum. RTÜK bu kadar katı olmamalı ama cılkını çıkaranlar da var." ifadelerini kullandı.

Batuhan Karacakaya adaya gitmeden önce samimi açıklamalarda bulundu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sözleriyle dikkat çeken Batuhan Karacakaya'ya çok sayıda destek geldi.

Batuhan Karacakaya adaya gitmeden önce samimi açıklamalarda bulundu

Survivor Batuhan Karacakaya sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden oldu.