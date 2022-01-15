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Haberler Magazin Korkunç kazada sevgilisini kaybeden Gülçin'den duygulandıran paylaşım

Korkunç kazada sevgilisini kaybeden Gülçin'den duygulandıran paylaşım

Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun eski üyesi Gülçin Ergül, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile Balıkesir Susurluk mevkinde seyir halindeyken bir trafik kazası geçirmiş ve yaşanan talihsiz kazada ünlü şarkıcının sevgilisi hayatını kaybetmişti. Zor günler geçiren ve sevgilisini kaybettikten sonra psikolojik destek almaya başlayan şarkıcının son paylaşımı yürek burktu.

15.01.2022, 10:37 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022, 10:40

Korkunç kazada sevgilisini kaybeden Gülçin’den duygulandıran paylaşım

Şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, 14 Aralık tarihinde Balıkesir'de trafik kazası geçirmişti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile çarpışan otomobilden Gülçin Ergül yaralı olarak çıkmış, Erdal Şeyda Lafçı ise hayatını kaybetmişti.

Korkunç kazada sevgilisini kaybeden Gülçin’den duygulandıran paylaşım

Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinin ani ölümü nedeniyle zor zamanlar geçiren ve psikolojik destek alan Ergül, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Korkunç kazada sevgilisini kaybeden Gülçin’den duygulandıran paylaşım

Yürüyüş yaparken karşılaştığı kediyi paylaşan Gülçin Ergül, fotoğrafa; "Bir ay olmuş... Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum, karşıma çıktı" notunu düştü.

Korkunç kazada sevgilisini kaybeden Gülçin’den duygulandıran paylaşım

Acılı şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda da sevgilisine böyle veda etmişti...

Korkunç kazada sevgilisini kaybeden Gülçin’den duygulandıran paylaşım

"SENİ HER DAİM SINIRSIZCA SEVECEĞİM"

Şarkıcı, sevgilisinin kaybettikten günler sonra yaptığı bir paylaşımda yaşadığı acıyı gözler önüne sermişti. Sevgilisiyle peş peşe mutlu oldukları anlara ait fotoğrafları paylaşan Gülçin Ergül, şu ifadeleri kullandı: Çok özledim… Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, muzip ve içi gülen gözlerine burnunun dibine kadar yaklaşıp yakından bakmayı, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını, hayat dolu enerjinle ve sevgi dolu sesinle beni çağırmanı, nereye gidersen git azıcık ayrı kalamayıp hep pervanen olmayı, hayatımın anlamını gözlerimle yanımda görebilmeyi, sarılabilmeyi, ulaşabilmeyi, sen aradığında senin sesinle çalan telefonumun o esprili zilini duymayı, ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifle dinlediğini görebilmeyi… Bu özlem dolu liste bitmez. 'Biz birbirimize çok iyi geliyoruz' derdin. Aynen öyle. Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın, bana en büyük mutluluğu, sevgimizi, aşkımızı yaşattın. Sonsuza dek de devam edecek. Ben senin için yaşayacağım, dinlediğini göremesem de senin için bulutların ötesine şarkılar söyleyeceğim, verdiğim sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım. Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım. Ve seni her daim sınırsızca seveceğim.