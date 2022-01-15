Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’in doğum gününü bu fotoğrafla kutladı!

Nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında noktalamıştı. Yalnızlığı kısa süren Engin, son olarak gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı.
Geçtiğimiz Temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren birlikteliğini sonlandıran Oğulcan Engin, yine oyuncu olan Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Miray Daner ile aşkları dolu dizgin devam eden Oğulcan Engin, sosyal medya hesabından kendisinden 8 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
Nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında noktalamıştı. Yalnızlığı kısa süren Engin, son olarak gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı.
İLK KEZ EL ELE
Ünlü çift, yaklaşık üç ay önce Bebek'te ilk kez el ele görüntülenmişti. Güzel oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor" yanıtını vermişti.
Hızlı adımlarla araca binmeye çalışan 31 yaşındaki işletmeci Oğulcan Engin ise kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına; "Sonra konuşuruz" demişti.
KURAL BOZMUŞTU
İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, bu yaşananların ardından kural bozmuştu. Bir mekanda birlikte vakit geçiren aşıklar, objektiflere poz vermişti. Daner, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından gözler önüne sermişti.
23 yaşındaki ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görülmüştü.
Aşkları dolu dizgin devam eden Oğulcan Engin-Miray Daner çifti, 2022 yılını da birlikte karşılamıştı. Yılbaşı gecesini Engin'in ailesiyle birlikte geçiren çiftten ünlü işletmeci, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
ENGİN'DEN ROMANTİK PAYLAŞIM
Son olarak Oğulcan Engin, bugün 23 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından flu bir fotoğraf paylaşan Engin, "İyi ki doğdun bebek" notunu düştü.