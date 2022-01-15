Haberler Magazin Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'in doğum gününü bu fotoğrafla kutladı!

Geçtiğimiz Temmuz ayında oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile iki yıl süren birlikteliğini sonlandıran Oğulcan Engin, yine oyuncu olan Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Miray Daner ile aşkları dolu dizgin devam eden Oğulcan Engin, sosyal medya hesabından kendisinden 8 yaş küçük sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.