Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti ayrılık iddialarına açıklık getirdi

Gülşen son olarak transparan kıyafetiyle gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 45 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Gülşen, sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.
Şarkıcı Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile beş yıllık birlikteliklerini İspanya'da nikah masasına taşımıştı. Ünlü çift, 2017'de de oğlu Azur Benan'ı kucaklarına almanın heyecanını yaşamıştı. Çift şimdilerde, müzik piyasasının altını üstüne getiriyor ve özel hayatlarıyla da oldukça dikkat çekiyor. Sahne kostümleriyle olay yaratan şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu hakkında geçtiğimiz gün bomba bir iddia ortaya atılmış ve o iddia magazin gündeminde ilk sıraya yerleşmişti. Evlilikleri üzerinde kara bulutlar olduğu ve boşanma kararı aldıkları söylenen ünlü çift, o iddialara açıklık getirdi. İşte detaylar...
Gülşen son olarak transparan kıyafetiyle gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 45 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Gülşen, sık sık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.
Gülşen, sahne kıyafetleri ile adından söz ettirirken şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. 2016 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Gülşen ve aranjör eşi Ozan Çolakoğlu arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.
Gülşen ve eşinin evliliklerinde sorunlar yaşamaya başladığı ve boşanma kararı aldığı iddiaları magazin gündeminde deprem etkisi yarattı.
Seyhan Soylu'nun iddiasına göre; evliliklerinde kara bulutlar dolanmaya başlayan Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, boşanma kararı aldı. Ozan Çolakoğlu'nun boşanma kararı almalarının ardından evden ayrıldığı ve bir arkadaşının yanında kaldığı da iddia edildi.
Bu kararı almasının sebebinin Gülşen'in kıyafetleri olduğu konuşulsa da Çolakoğlu daha önce eşinin kıyafetlerini beğendiğini açıklamıştı.
'BOŞANMA' İDDİALARINA SON NOKTA!
Boşanma kararı aldıkları söylenen ünlü çiftten, çıkan haberlere yanıt gecikmedi. Milliyet'in haberine göre ; Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, önceki gün stüdyoya girerken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ikili, boşanacakları iddialarına yanıt verdi.
'BOŞANMA YOK, HER ŞEY YOLUNDA'
Boşanma iddialarına da açıklık getiren ünlü ikili, "Boşanma yok, her şey yolunda ve çalışmaya devam ediyoruz. Haberi sizden duyduk. Hem sahne, hem stüdyo tarafında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Normal insanlar gibi ev hayatımız, çocuğumuz ve işimiz var" dedi.