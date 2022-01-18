Gülşen ve Ozan Çolakoğlu çifti ayrılık iddialarına açıklık getirdi

'BOŞANMA' İDDİALARINA SON NOKTA!

Boşanma kararı aldıkları söylenen ünlü çiftten, çıkan haberlere yanıt gecikmedi. Milliyet'in haberine göre ; Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu, önceki gün stüdyoya girerken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ikili, boşanacakları iddialarına yanıt verdi.

'BOŞANMA YOK, HER ŞEY YOLUNDA'

Boşanma iddialarına da açıklık getiren ünlü ikili, "Boşanma yok, her şey yolunda ve çalışmaya devam ediyoruz. Haberi sizden duyduk. Hem sahne, hem stüdyo tarafında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Normal insanlar gibi ev hayatımız, çocuğumuz ve işimiz var" dedi.