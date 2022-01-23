Sinan Akçıl’ın çok özel açıklamaları güne damga vurdu

A Para'da yayınlanan Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize'ye konuk olan Sinan Akçıl, programda çok özel açıklamalarda bulundu.
A Para'da yayınlanan, Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize'de bu hafta çok değerli isimler ağırlandı. Sinan Akçıl yeni albümü 'Piyanist 2'de bulunan şarkılarını ilk kez bu programda seslendirdi. Akçıl'ın çok özel açıklamaları güne damga vurdu. Ünlü şarkıcı, "Ne kadar dengesiz bir hayat seçersem o kadar iyi ürettiğimi düşünüyorlar. Ben de kendimi onlara adamış, sıkıntılı ve üzüntülü bir şövalye olarak görüyorum. Onlar mutlu olsun diye mutsuz yaşıyorum." ifadelerini kullandı. Akçıl, 15 Temmuz hain darbe girişiminin kendisinde büyük bir travma yarattığını da belirtti.
A Para'da yayınlanan Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize'ye konuk olan Sinan Akçıl, programda çok özel açıklamalarda bulundu.
Akçıl, "Piyanist 2 çıkar çıkmaz da buraya geldim. Daha 24 saati doldurmadan listelerde birinci sıraya yerleşti. Mustafa Ceceli ve Merve Özbey'le birlikte söylediğim şarkının klibi Durum Çok Acil, Youtube'da 1 milyon izlenmeyi geçti. Rakam için değil, beni bunlar motive ediyor. 2 yıl aradan sonra böyle bir geri dönüş olunca bir sonraki için büyük şevk duyuyorsun.
Mustafa Ceceli roketatar gibi, romantik, inanılmaz bir adam. 3 günde bir şarkı deniyor, hep üstüne koyuyor. 20 yıllık dostuz. Yaptığımız işlerin izlenmesi milyarı geçti. Merve Özbey'e ise kalbimin en yeni üyesi diyorum. Bu iki isim haricinde albümde Erkan Petekkaya, Enes Yolcu, Berkay, İrem Derici, Ece Seçkin, Demet Akalın, Serkan Kaya, Ekin Uzunlar yer alıyor. Azerbaycan'dan çok değerli iki rapçi arkadaşım Miro ve Sarkhan da var.
ŞARKILARIMDA NET OLMAYA ÇALIŞIYORUM
Ecem Gündoğdu, Veli Kuzu ile beraber muhteşem bir klip çekti. Türkiye rekorudur, 1.5 günde yetiştirdik. İkinci klibim Berkay'la yaptığımız Atma parçasına gelecek.
Şarkılarımda net olmaya çalışıyorum. Mesela 'Biri bana gelsin, o da sensin' dedim. Net ve anlaşılır. Ben yüzüne söyler gibi yazarım. İz bırakan ilişkiler yazdırır. 3 günlük duygusal kısa bir macera yaşadıklarıma da 3-4 yıl hayatımda olanlara da şarkı yazmışlığım oldu.
Hayat boyu çok psikolog gördüm. En sonunda hepsi delirdi. 15-20li yaşlarımda benim için panik atak çok büyük dertti. Terapiye gidiyordum ama kendi kendimi terapi ettim.
Birinden ayrıldığımda sevinen tek kişi yapımcım Samsun Demir. Ne kadar dengesiz bir hayat seçersem o kadar iyi ürettiğimi düşünüyorlar. Ben de kendimi onlara adamış, sıkıntılı ve üzüntülü bir şövalye olarak görüyorum. Onlar mutlu olsun diye mutsuz yaşıyorum.
Elli bin kişilik konser vermişsin, eve dönüyorsun. Karşı tarafın 'Hoş geldin' demesinde bile bir düşüklük hissedersem, bir anda öfke doluyordum. Nedir bu sıradan yaklaşımın diye.
Sürekli yanında olmasında başka sakıncaları var. Çok burun buruna olunca monotonluk oluyor. Sahnede flörtöz kimliğine giremiyorsun. Hep, orada ne yapıyor, izliyor mu diye düşünüp konsantren bozuluyor. Oradaki o hayran da çekiniyor, eşi ya da kız arkadaşı orada diye.
Aynı mesleği yapan iki oyuncu mesela, biri çok popüler diğeri 10 yıldır çalışmıyor. Bu sorun oluyor. Sokaktaki ilginin diğerine kayması evde bambaşka sıkıntılar yaşatabiliyor.
Hain darbe girişiminin ertesi günü birine evlenme teklifi ettim. O kadar büyük bir travma yaşattı ki bana o olay. Böyle bir hayatı, daha güçlü yaşamamız gerektiğini düşündüm." açıklamalarıyla güne damga vurdu.