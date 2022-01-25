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Haberler Magazin Sular durulmuyor! Nihan Ünsal'dan boşanma aşamasında olduğu Burak Sergen'e yeni hamle

Sular durulmuyor! Nihan Ünsal'dan boşanma aşamasında olduğu Burak Sergen'e yeni hamle

"Sadakatsiz" dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Burak Sergen, 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal'ın ihanetiyle sarsılmış ve 4 aylık evliliğini sonlandırmak için boşanma davası açmıştı. Oyuncu Sergen'in boşanma aşamasında olduğu Ünsal'dan yeni hamle geldi. Ünsal, Sergen'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle harekete geçti. İşte detaylar...

25.01.2022, 10:13 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022, 10:14

Sular durulmuyor! Nihan Ünsal’dan boşanma aşamasında olduğu Burak Sergen’e yeni hamle

Sadakatsiz'in başarılı oyuncusu Burak Sergen, geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmış ve uzun süre yoğun bakımda kalmıştı. Zor günleri atlattıktan sonra ünlü oyuncu, sevgilisi Nihan Ünsal ile haziran ayında nikah masasına oturmuştu.

Sular durulmuyor! Nihan Ünsal’dan boşanma aşamasında olduğu Burak Sergen’e yeni hamle

Burak Sergen, üç ay sonra aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtı. Kısa süre sonra Ünsal'ın Burak Sergen'i aldattığı haberleri gündeme gelmiş fotoğraflar ifşa olmuştu.

Sular durulmuyor! Nihan Ünsal’dan boşanma aşamasında olduğu Burak Sergen’e yeni hamle

Sergen'in son dönemdeki açıklamalarının kendisiyle ilgili olumsuz bir algı oluşturduğunu düşünen Ünsal, mahkemeye başvurdu. HaberTürk'ün haberine göre; Sergen'in hastalık sürecinde yanında olduğunu dile getiren Nihan Ünsal, "COVID'in en yaygın olduğu dönemde hayatımı riske edip hastanede yanında kaldım. En kötü dönemlerinde kimse yanında değilken ben onun yanındaydım" dedi.

Sular durulmuyor! Nihan Ünsal’dan boşanma aşamasında olduğu Burak Sergen’e yeni hamle

Kendisine karşı oluşturulan yanlış algıdan dolayı üzüntü yaşadığını açıklayan Ünsal, avukatına talimat vererek Sergen'e dava açtı. Uzaklaştırma kararı çıkarsa ünlü oyuncu, boşanma aşamasında olduğu Nihan Ünsal ile ilgili konuşamayacak.