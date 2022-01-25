Sular durulmuyor! Nihan Ünsal’dan boşanma aşamasında olduğu Burak Sergen’e yeni hamle

Sergen'in son dönemdeki açıklamalarının kendisiyle ilgili olumsuz bir algı oluşturduğunu düşünen Ünsal, mahkemeye başvurdu. HaberTürk'ün haberine göre; Sergen'in hastalık sürecinde yanında olduğunu dile getiren Nihan Ünsal, "COVID'in en yaygın olduğu dönemde hayatımı riske edip hastanede yanında kaldım. En kötü dönemlerinde kimse yanında değilken ben onun yanındaydım" dedi.