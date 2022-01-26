İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından verdi veriştirdi!

İbrahim Tatlıses, önceki akşam arkadaşı Sait Helvacı ile bir araya geldi. Helvacı, buluşmada ünlü sanatçıya çiğ köfte yaptı.
70 yaşındaki ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, her hareketiyle adından sıkça söz ettiriyor. Son zamanlarda özellikle özel hayatıyla gündeme gelen Tatlıses, açıklamalarıyla da gündeme bomba gibi düşüyor. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından "Nankör insanı hepten sileceksin" paylaşımında bulunan İbrahim Tatlıses yine sitem dolu açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
İbrahim Tatlıses, önceki akşam arkadaşı Sait Helvacı ile bir araya geldi. Helvacı, buluşmada ünlü sanatçıya çiğ köfte yaptı.
Sabaha kadar sohbet eden ikili, eski günleri anıp dertleşti. "Artık kimin vefasız olduğunu çok iyi anladım" diyen Tatlıses, şöyle devam etti...
"Halkımızın bana layık gördüğü imparator lakabına layık olmaya çalışıyorum.
Her geçen gün sağlığım daha iyiye gidiyor. Konserlerim devam edecek."
Öte yandan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle evlendiğini söyleyen Tatlıses bir süre önce Karakaya ile sessiz sedasız yollarını ayırmıştı. Show programının çekimleri için sık sık İstanbul'a gelen Tatlıses, iddiaya göre sevgilisiyle yeniden barışmak istedi. Karakaya bu isteği geri çevirdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ünlü türkücü, isim vermeden eski sevgilisine sitem etti. Twitter'dan "Bazıları da vardır ki hiçbir şey yaşatmamışsa onları ne yapacaksın mesela?"
"Ya hepten sileceksin ya da hiç anmayacaksın! Çünkü onlar anılmaya bile değmezler."
"İşte Allah insanları onlardan etmesin hele nankör hiç etmesin!' mesajını paylaştı.