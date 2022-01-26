Özge Gürel, sevgilisi Serkan Çayoğlu ile evlenme iddialarına son noktayı koydu

Oyuncu Özge Gürel, yeni dizisinin çekimleri için Nişantaşı'ndaydı. Soğuk havaya rağmen kamera karşısına geçen dizinin yıldız oyuncularından Özge Gürel, çekim arasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyor. Yedi yıl önce birliktelikleri başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, aşklarını doludizgin yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde çift hakkında bir iddia ortaya atılmış, Gürel ve Çayoğlu'nun nikah masasına oturacakları konuşulmuştu. Nişantaşı'nda yeni dizisinin çekimlerinde olan Özge Gürel, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti ve konuşulan evlilik iddilarına son noktayı koydu. İşte detaylar...
Oyuncu Özge Gürel, yeni dizisinin çekimleri için Nişantaşı'ndaydı. Soğuk havaya rağmen kamera karşısına geçen dizinin yıldız oyuncularından Özge Gürel, çekim arasında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
"YAZ AYINDA EVLENECEĞİZ"
Güzel oyuncu Özge Gürel, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Serkan Çayoğlu ile yaz aylarında evlenecekleri yönünde çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu.
Snob Magazin'in haberine göre Gürel, "Evet doğrudur. Düğün yaz ayında olacak ama tarihi belli değil. Serkan'ın işleri yeni bitti.
Benim işim yeni başladı. Bir türlü buluşup organizasyon yapmadık." dedi.
"ARKEOLOJİ OKUMAK İSTİYORDUM"
Hayalindeki mesleği soran gazetecilere "Çok fazla hayallere tutunan biri değilim. Hayalleri kuruyorum, sonra unutuyorum ama kursaydım da herhalde şimdiki hayatımı kurardım.
Oyunculuk hiç aklımda yoktu. Arkeoloji falan istiyordum." açıklamasıyla şaşkına çevirdi.
Kiraz Mevsimi adlı dizide başrol oynayan ve aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel ikilisinden hayranlarını sevindiren bir haber gelmişti. Sevilen oyuncular Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nikah masasına oturma kararı almıştı.
Serkan Çayoğlu'nun oturacakları yeni evleri için şimdiden hazırlık yapmaya başladığı ve kesenin ağzını açtığı öğrenilmişti.
EVLENİNCE 6 MİLYON LİRAYA ALDIĞI EVDE YAŞACAKLAR
Oyuncunun Zekeriyaköy'de yaklaşık 6 milyon liraya ev satın alarak tadilata soktuğu, 2 katlı lüks villanın dekorasyonunu Özge Gürel'in zevkine göre yeniden dizayn için ise yaklaşık 350 bin liralık bir masraf yapacağı konuşuluyor.
Serkan Çayoğlu 6 yıldır birlikte olduğu Özge Gürel'e geçtiğimiz ekim ayında evlenme teklifi etmişti.