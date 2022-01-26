Haberler Magazin Özge Gürel, sevgilisi Serkan Çayoğlu ile evlenme iddialarına son noktayı koydu

Rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alıyor. Yedi yıl önce birliktelikleri başlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, aşklarını doludizgin yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde çift hakkında bir iddia ortaya atılmış, Gürel ve Çayoğlu'nun nikah masasına oturacakları konuşulmuştu. Nişantaşı'nda yeni dizisinin çekimlerinde olan Özge Gürel, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti ve konuşulan evlilik iddilarına son noktayı koydu. İşte detaylar...